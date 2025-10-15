यूपी के इस जिले में गैंगस्टर डायना की एक करोड़ की संपत्ति जब्त, अपराध की दुनिया में मची खलबली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुसम्ही जंगल में प्रेमी जोड़ों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गैंग्सटर दया शंकर निषाद उर्फ देवेंद्र उर्फ डायना की आपराधिक विरासत पर मंगलवार को बुलडोज़र चला।डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में एक करोड़ रुपये कीमत की उसकी संपत्ति को जब्त किया गया जिसमें नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और एम्स थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया।

रामगढ़ उर्फ रजही गांव में रहने वाला डायना अपने गिरोह के साथियों संग कुसम्ही जंगल में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता है। प्रेमी जोड़ों को डराने के साथ ही लूटपाट करता है। मंगलवार दोपहर में तहसील प्रशासन के साथ गांव में पहुंचे एम्स थानेदार संजय मिश्रा ने मुनादी कराई, फिर डायना के दो पक्के मकान सील कर दिए।

राजस्व विभाग के अनुसार, जब्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है।अधिकारियों ने बताया कि यह संपत्ति डायना ने अपराध की कमाई से बनाई है। डायना पर 36 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, बलात्कार, लूट और गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई शामिल है।