यूपी के इस जिले में गैंगस्टर डायना की एक करोड़ की संपत्ति जब्त, अपराध की दुनिया में मची खलबली
गोरखपुर में गैंगस्टर दया शंकर निषाद उर्फ डायना की एक करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। डायना पर कुसम्ही जंगल में प्रेमी जोड़ों को बंधक बनाकर लूटपाट करने का आरोप है। उस पर हत्या, बलात्कार और पुलिस पर हमले जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई, जिसमें राजस्व विभाग और पुलिस की टीम शामिल थी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कुसम्ही जंगल में प्रेमी जोड़ों को बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गैंग्सटर दया शंकर निषाद उर्फ देवेंद्र उर्फ डायना की आपराधिक विरासत पर मंगलवार को बुलडोज़र चला।डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट में एक करोड़ रुपये कीमत की उसकी संपत्ति को जब्त किया गया जिसमें नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और एम्स थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया।
रामगढ़ उर्फ रजही गांव में रहने वाला डायना अपने गिरोह के साथियों संग कुसम्ही जंगल में पुलिस की वर्दी पहनकर घूमता है। प्रेमी जोड़ों को डराने के साथ ही लूटपाट करता है। मंगलवार दोपहर में तहसील प्रशासन के साथ गांव में पहुंचे एम्स थानेदार संजय मिश्रा ने मुनादी कराई, फिर डायना के दो पक्के मकान सील कर दिए।
राजस्व विभाग के अनुसार, जब्त संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब एक करोड़ रुपये है।अधिकारियों ने बताया कि यह संपत्ति डायना ने अपराध की कमाई से बनाई है। डायना पर 36 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, पुलिस पर हमला, बलात्कार, लूट और गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई शामिल है।
उसकी करतूतों से कुसम्ही जंगल और बुढ़िया माई मंदिर का इलाका आतंक का पर्याय बन गया था। हाल के दिनाें डायना के विरुद्ध जून 2024 में एक युवती ने दुष्कर्म और लूट का केस दर्ज कराया था। युवती का आरोप था कि जंगल में रोककर डायना ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जेवर लूट लिए।
यह भी पढ़ें- UP के इस जिले में धनतेरस पर रजिस्ट्री दफ्तरों में दिखेगा खरीदारी का उत्सव, एडवांस में बुक कराए जा रहे स्लॉट
पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो उसने टीम पर हमला कर दिया।मुठभेड़ में पुलिस ने डायना व उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने के साथ ही गैंग्सटर एक्ट की कार्रवाई की थी।
सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर डायना की संपत्ति जब्ती हुई है। कार्रवाई में नायब तहसीलदार अरविंद पांडेय, राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह व थाने की टीम मौजूद रही।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।