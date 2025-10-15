UP के इस जिले में धनतेरस पर रजिस्ट्री दफ्तरों में दिखेगा खरीदारी का उत्सव, एडवांस में बुक कराए जा रहे स्लॉट

अरुण चन्द, जागरण, गोरखपुर। शाहपुर में किराए के मकान में रह रहे राहुल श्रीवास्तव फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे थे। होम लोन आदि की औपचारिकता पूरी हो गई तो उन्होंने विक्रेता से अनुरोध कर धनतेरस के दिन का स्लाट बुक किया है। बड़हलगंज के राजेश गुप्ता को खोराबार क्षेत्र में एक भूखंड पसंद आया है।

एडवांस देकर नवरात्रि में रजिस्ट्री कराने की योजना थी । लेकिन, कुछ वजहों से रजिस्ट्री टालनी पड़ी। अब 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन उन्होंने भूखंड का बैनामा कराने की योजना बनाई है। बुधवार को एडवांस में स्लाट बुक कराएंगे।

यह तो बानगी है। भूखंड या फ्लैट खरीदने की योजना बना चुके कई लोगों ने धनतेरस पर रजिस्ट्री कराने का निर्णय किया है और पहले ही स्लाट सुरक्षित करने में जुट गए हैं। धनतेरस का पर्व इस बार संपत्ति कारोबारियों और खरीदारों के लिए भी खास बताया जा रहा है।

हर साल की तरह इस बार भी लोग शुभ मुहूर्त पर अपने सपनों का घर, दुकान या भूखंड खरीदने की तैयारी में जुटे हैं। आगामी 18 अक्टूबर (धनतेरस) को रजिस्ट्री कार्यालयों में सामान्य दिनों से ज्यादा चहल-पहल की संभावना है। लोग अब से ही अपनी रजिस्ट्री के लिए स्लाट बुक करा रहे हैं, ताकि शुभ दिन पर कोई अड़चन न आए।

जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय कार्यालयों में सबसे ज्यादा बुकिंग की जा रही है। इन कार्यालयों में करीब 50 प्रतिशत स्लाट भर चुके हैं। इसके साथ ही शहर की सीमा से सटे इलाकों—चौरीचौरा, सहजनवां और बांसगांव तहसील में भी रजिस्ट्री की मांग बढ़ गई है। धनतेरस को लेकर कई खरीदारों ने अग्रिम भुगतान (एडवांस) देकर विक्रेताओं से मौखिक समझौते कर लिए हैं, ताकि उसी दिन रजिस्ट्री पूरी की जा सके।

रजिस्ट्री विभाग के सूत्रों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में धनतेरस पर तीन गुना तक अधिक रजिस्ट्री होने की संभावना है। पिछले वर्ष धनतेरस के दिन सदर तहसील में एक ही दिन में 300 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री दर्ज की गई थी। इस बार यह आंकड़ा पार हो जाने की उम्मीद है।

रजिस्ट्री कार्यालयों में बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्देश दिए गए हैं कि धनतेरस वाले दिन कोई अवकाश न ले। सुबह पहले दफ्तर खोलने और रात को देर तक बंद करने की तैयारी है। राज्य मुख्यालय स्तर से ही तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए सर्वर की विशेष मानिटरिंग और आनलाइन स्लाट बुकिंग सिस्टम को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है।