Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP के इस जिले में धनतेरस पर रजिस्ट्री दफ्तरों में दिखेगा खरीदारी का उत्सव, एडवांस में बुक कराए जा रहे स्लॉट

    By Arun Chand Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:09 AM (IST)

    गोरखपुर में धनतेरस पर संपत्ति की खरीदारी को लेकर लोगों में भारी उत्साह है। फ्लैट और भूखंड खरीदने के लिए लोग एडवांस में स्लॉट बुक करा रहे हैं। रजिस्ट्री कार्यालयों में सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना अधिक रजिस्ट्री होने की संभावना है। प्रशासन ने भी बढ़ती मांग को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रियल एस्टेट में पिछले साल की तुलना में ज्यादा हलचल है।

    prefferd source google
    Hero Image

    त्योहार में रियल एस्टेट कारोबार भी चमका, बाजार से लेकर रजिस्ट्री कार्यालय तक में तैयारी तेज

    अरुण चन्द, जागरण, गोरखपुर। शाहपुर में किराए के मकान में रह रहे राहुल श्रीवास्तव फ्लैट खरीदने की तैयारी कर रहे थे। होम लोन आदि की औपचारिकता पूरी हो गई तो उन्होंने विक्रेता से अनुरोध कर धनतेरस के दिन का स्लाट बुक किया है। बड़हलगंज के राजेश गुप्ता को खोराबार क्षेत्र में एक भूखंड पसंद आया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एडवांस देकर नवरात्रि में रजिस्ट्री कराने की योजना थी । लेकिन, कुछ वजहों से रजिस्ट्री टालनी पड़ी। अब 18 अक्टूबर को धनतेरस के दिन उन्होंने भूखंड का बैनामा कराने की योजना बनाई है। बुधवार को एडवांस में स्लाट बुक कराएंगे।

    यह तो बानगी है। भूखंड या फ्लैट खरीदने की योजना बना चुके कई लोगों ने धनतेरस पर रजिस्ट्री कराने का निर्णय किया है और पहले ही स्लाट सुरक्षित करने में जुट गए हैं। धनतेरस का पर्व इस बार संपत्ति कारोबारियों और खरीदारों के लिए भी खास बताया जा रहा है।

    हर साल की तरह इस बार भी लोग शुभ मुहूर्त पर अपने सपनों का घर, दुकान या भूखंड खरीदने की तैयारी में जुटे हैं। आगामी 18 अक्टूबर (धनतेरस) को रजिस्ट्री कार्यालयों में सामान्य दिनों से ज्यादा चहल-पहल की संभावना है। लोग अब से ही अपनी रजिस्ट्री के लिए स्लाट बुक करा रहे हैं, ताकि शुभ दिन पर कोई अड़चन न आए।

    जिला मुख्यालय स्थित सदर तहसील के उप निबंधक प्रथम और द्वितीय कार्यालयों में सबसे ज्यादा बुकिंग की जा रही है। इन कार्यालयों में करीब 50 प्रतिशत स्लाट भर चुके हैं। इसके साथ ही शहर की सीमा से सटे इलाकों—चौरीचौरा, सहजनवां और बांसगांव तहसील में भी रजिस्ट्री की मांग बढ़ गई है। धनतेरस को लेकर कई खरीदारों ने अग्रिम भुगतान (एडवांस) देकर विक्रेताओं से मौखिक समझौते कर लिए हैं, ताकि उसी दिन रजिस्ट्री पूरी की जा सके।

    रजिस्ट्री विभाग के सूत्रों के अनुसार, सामान्य दिनों की तुलना में धनतेरस पर तीन गुना तक अधिक रजिस्ट्री होने की संभावना है। पिछले वर्ष धनतेरस के दिन सदर तहसील में एक ही दिन में 300 से अधिक संपत्तियों की रजिस्ट्री दर्ज की गई थी। इस बार यह आंकड़ा पार हो जाने की उम्मीद है।

    रजिस्ट्री कार्यालयों में बढ़ती मांग को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्देश दिए गए हैं कि धनतेरस वाले दिन कोई अवकाश न ले। सुबह पहले दफ्तर खोलने और रात को देर तक बंद करने की तैयारी है। राज्य मुख्यालय स्तर से ही तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए सर्वर की विशेष मानिटरिंग और आनलाइन स्लाट बुकिंग सिस्टम को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में साक्षात्कार के दौरान भाजपा नेता को सिक्योरिटी प्रभारी ने जड़ा थप्पड़, मच गया हंगामा

    बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार रियल एस्टेट में हलचल पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। शहर की सीमा पर नई कालोनियों और कामर्शियल प्लाट्स की मांग में वृद्धि हुई है। धनतेरस जैसे शुभ दिन पर निवेश को लोग 'स्थायी समृद्धि का प्रतीक' मानते हैं।

    स्थानीय संपत्ति सलाहकार अनिल त्रिपाठी ने बताया कि धनतेरस पर संपत्ति खरीदना शुभ माना जाता है। कई लोग सोना-चांदी की जगह अब जमीन और मकान में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं।