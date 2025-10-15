Language
    गोरखपुर में साक्षात्कार के दौरान भाजपा नेता को सिक्योरिटी प्रभारी ने जड़ा थप्पड़, मच गया हंगामा

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 08:01 AM (IST)

    गोरखपुर नगर निगम परिसर में भाजपा नेता बृजेश मणि को आकाशवाणी के सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह ने थप्पड़ मार दिया, जिससे हंगामा मच गया। आरोप है कि बिना अनुमति प्रवेश करने पर उन्हें बंधक भी बनाया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर सिक्योरिटी प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    घटना की जानकारी होने पर आकाशवाणी केंद्र पहुंचे भाजपा नेताओं को समझाते सीओ कोतवाली- सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम परिसर स्थित आकाशवाणी भवन में मंगलवार दोपहर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष बृजेश मणि को एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देते समय आकाशवाणी के सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया।

    आरोप है कि सिक्योरिटी प्रभारी ने भाजपा नेता को बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने का आरोप लगाकर करीब 50 मिनट तक बंधक बनाए रखा। भाजपा नेता की तहरीर पर हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर काेतवाली थाना पुलिस ने सिक्योरिटी प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया है।

    घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। भाजपा नेता बृजेश मणि समाचार एजेंसी के प्रतिनिधियों से पार्टी के कार्यक्रमों पर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह वहां पहुंच गए और सवाल करने लगे कि बिना अनुमति परिसर में कैसे आ गए। बताया जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और सिक्योरिटी प्रभारी ने अचानक भाजपा नेता को थप्पड़ मार दिया।

    मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, इसके बाद बृजेश मणि को अंदर ही रोक दिया गया और गेट बंद कर दिया गया।करीब आधे घंटे बाद भाजपा नेता ने किसी तरह फोन से पार्षदों और संगठन के साथियों को घटना की जानकारी दी।

    सूचना मिलते ही महापौर मंगलेश श्रीवास्तव, कई पार्षद और भाजपा के पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए।हंगामा बढ़ने पर फोर्स के साथ पहुंचे सीओ कोतवाली ने कार्रवाई का भरोसा देकर भाजपा नेताओं को शांत कराया।

    परिसर में रोके गए बृजेश मणि को बाहर न निकालने के साथ ही कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित सिक्योरिटी प्रभारी को हिरासत में ले लिया।भाजपा नेता बृजेश मणि ने तहरीर में लिखा है कि उन्हें बंधक बनाने के साथ ही जान से मारने की प्रयास किया गया।

    देर शाम तक जिला अस्पताल और कोतवाली थाने में भाजपा नेताओं का जमावड़ा लगा रहा। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आकाशवाणी के सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है।मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।