गोरखपुर में साक्षात्कार के दौरान भाजपा नेता को सिक्योरिटी प्रभारी ने जड़ा थप्पड़, मच गया हंगामा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम परिसर स्थित आकाशवाणी भवन में मंगलवार दोपहर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष बृजेश मणि को एक समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देते समय आकाशवाणी के सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरोप है कि सिक्योरिटी प्रभारी ने भाजपा नेता को बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करने का आरोप लगाकर करीब 50 मिनट तक बंधक बनाए रखा। भाजपा नेता की तहरीर पर हत्या की कोशिश करने का मुकदमा दर्ज कर काेतवाली थाना पुलिस ने सिक्योरिटी प्रभारी को गिरफ्तार कर लिया है।

घटना दोपहर करीब 2:30 बजे की है। भाजपा नेता बृजेश मणि समाचार एजेंसी के प्रतिनिधियों से पार्टी के कार्यक्रमों पर बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान सिक्योरिटी प्रभारी देव भूषण सिंह वहां पहुंच गए और सवाल करने लगे कि बिना अनुमति परिसर में कैसे आ गए। बताया जाता है कि इसी दौरान दोनों के बीच बहस हो गई और सिक्योरिटी प्रभारी ने अचानक भाजपा नेता को थप्पड़ मार दिया।

मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, इसके बाद बृजेश मणि को अंदर ही रोक दिया गया और गेट बंद कर दिया गया।करीब आधे घंटे बाद भाजपा नेता ने किसी तरह फोन से पार्षदों और संगठन के साथियों को घटना की जानकारी दी।