Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में गाड़ी की बोनट पर बैठकर निगम के नायब तहसीलदार ने हटवाई गाड़ी, 77 मालिकों से वसूला गया जुर्माना

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:50 AM (IST)

    गोरखपुर में नगर निगम के नायब तहसीलदार ने गाड़ी की बोनट पर बैठकर अवैध पार्किंग हटवाई। शहर में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उन्होंने यह अनूठा तरीका अपनाया, जिसके चलते 77 वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। नायब तहसीलदार की इस पहल की शहर में चर्चा हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बोनट पर बैठे प्रवर्तन दल के अधिकारी। वीडियो ग्रैब

    नो व्हीकल जोन चटोरी गली में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ निगम ने की कार्रवाई
    जब्त 77 गाड़ी मालिकों से वसूला गया जुर्माना
    जागरण संवाददाता, गोरखपुर : नो व्हीकल जोन चटाेरी गली में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ मंगलवार को भी नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। पिछले तीन दिनों के दौरान नगर निगम ने चटोरी गली में खड़ी 77 गाड़ियों को उठवाया और गाड़ी मालिकों से जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ा। इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर नगर निगम की गाड़ी की बोनट पर बैठकर कार्रवाई कराने संबंधी नगर निगम के नायब तहसीलदार बीएन उपाध्याय का प्रसारित वीडियो चर्चा का विषय बना रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार लोगों से बात करते और निगम के प्रवर्तन दल के सदस्यों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं।
    इंदिरा गांधी तिराहा से वीर बहादुर सिंह तिराहे के बीच बनी चटोरी गली को नगर निगम ने नो व्हीकल जोन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद यहां काफी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दो पहिया ही नहीं चारपहिया वाहन भी इस नो व्हीकल जोन में घुस जाते हैं। इस गली के बीच सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी होने से यहां की दुकानों में विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेने पहुंचने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसको देखते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर नगर निगम के नायब तहसीलदार बीएन उपाध्याय चटोरी गली पहुंचे और यहां खड़ी गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से उठवाया। इस दौरान वह निगम निगम की गाड़ी की बोनट पर बैठ गए और इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आए।उनका यह वीडियो प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है।
    कोट
    - पिछले तीन दिनों में नो व्हीकल जोन चटोरी गली में खड़ी 77 गाड़ियों के क्रेन के माध्यम से उठाया गया और जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ा गया। अभियान के दौरान थक जाने की वजह से गाड़ी की बोनट पर बैठ गया था। आसपास कहीं बैठने की जगह नहीं थी।
    बीएन उपाध्याय, नायब तहसीलदार
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें