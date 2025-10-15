गोरखपुर में गाड़ी की बोनट पर बैठकर निगम के नायब तहसीलदार ने हटवाई गाड़ी, 77 मालिकों से वसूला गया जुर्माना

नो व्हीकल जोन चटोरी गली में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ निगम ने की कार्रवाई

जब्त 77 गाड़ी मालिकों से वसूला गया जुर्माना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : नो व्हीकल जोन चटाेरी गली में खड़ी गाड़ियों के खिलाफ मंगलवार को भी नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई। पिछले तीन दिनों के दौरान नगर निगम ने चटोरी गली में खड़ी 77 गाड़ियों को उठवाया और गाड़ी मालिकों से जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ा। इस दौरान इंटरनेट मीडिया पर नगर निगम की गाड़ी की बोनट पर बैठकर कार्रवाई कराने संबंधी नगर निगम के नायब तहसीलदार बीएन उपाध्याय का प्रसारित वीडियो चर्चा का विषय बना रहा है। इस दौरान नायब तहसीलदार लोगों से बात करते और निगम के प्रवर्तन दल के सदस्यों को निर्देश देते नजर आ रहे हैं।

इंदिरा गांधी तिराहा से वीर बहादुर सिंह तिराहे के बीच बनी चटोरी गली को नगर निगम ने नो व्हीकल जोन घोषित कर रखा है। इसके बावजूद यहां काफी संख्या में गाड़ियां खड़ी रहती हैं। दो पहिया ही नहीं चारपहिया वाहन भी इस नो व्हीकल जोन में घुस जाते हैं। इस गली के बीच सड़क के दोनों ओर गाड़ियां खड़ी होने से यहां की दुकानों में विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेने पहुंचने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। इसको देखते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर नगर निगम के नायब तहसीलदार बीएन उपाध्याय चटोरी गली पहुंचे और यहां खड़ी गाड़ियों को क्रेन के माध्यम से उठवाया। इस दौरान वह निगम निगम की गाड़ी की बोनट पर बैठ गए और इन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आए।उनका यह वीडियो प्रसारित होने के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है।

कोट

- पिछले तीन दिनों में नो व्हीकल जोन चटोरी गली में खड़ी 77 गाड़ियों के क्रेन के माध्यम से उठाया गया और जुर्माना वसूलने के बाद छोड़ा गया। अभियान के दौरान थक जाने की वजह से गाड़ी की बोनट पर बैठ गया था। आसपास कहीं बैठने की जगह नहीं थी।

बीएन उपाध्याय, नायब तहसीलदार

