UP Weather Today: धुंध के साये में पांव पसार रही ठंड, रात में बढ़ी सिहरन; पढ़िए IMD का ताजा अपडेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नवंबर चढ़ने के साथ ठंड ने अपना पारा चढ़ाना शुरू कर दिया है। धुंध के साये में पांव पसारना शुरू कर दिया है। दिन में धूप भले ही गर्मी की कमान संभाले हुए है लेकिन रात में सिहरन बढ़ जा रही है। ऐसे में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। कोहरे को बढ़ाने की कमान नमी वाली पुरुवा हवा ने संभाली है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ठंड बढ़ाने की जिम्मेदारी पश्चिमोत्तर भारत से आ रही पछुवा हवा ने उठा ली है। रात ने बदलते रुख को लेकर मौसम का इशारा समझ लिया है। न्यूनतम पारे को गिराना शुरू कर दिया है। बीते दिनों के तापमान का आंकड़ा इसका प्रमाण है और अब तापमान के गिरते रहने का सिलसिला जारी रहने का माैसम विज्ञानी का पूर्वानुमान है।

मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय के अनुसार अब दिन-प्रति-दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सर्दी के मौसम की मजबूत दस्तक महसूस की जाएगी। नवंबर के अंत तक अधिकतम तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचेगा और न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री सेल्सियस तक गिरेगा।

वातावरण की नमी तापमान गिरने में मौसम का साथ देगी। आर्द्रता 80 से 90 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकार्ड होगी। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी की ओर से निरंतर चलने वाली नम पुरुआ हवा बनेगी। यही नमी कोहरे का भी कारण बनेगी। समय बढ़ने के साथ सुबह व शाम शहर की दृश्यता को प्रभावित करेगी।