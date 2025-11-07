Puja special trains: गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी 21 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से 21 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया है। इन ट्रेनों के माध्यम से यात्री देश के विभिन्न महानगरों और प्रमुख शहरों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। रेलवे ने यात्रियों से कन्फर्म टिकट के साथ यात्रा करने की अपील की है। विभिन्न रूटों पर चलने वाली इन ट्रेनों से यात्रियों को सुविधा होगी।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से शुक्रवार को 21 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकॉर्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 164 पूजा विशेष ट्रेनें 1,606 फेरों में चलाई जा रही हैं।
इसके अतिरिक्त 103 पूजा विशेष ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिये 1,397 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व होकर 267 पूजा विशेष ट्रेनें 3,003 फेरों में चलाई जा रही हैं। चल रहीं 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में पर्याप्त सीट और बर्थ उपलब्ध हैं। यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं।
आज चलने वाली प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलाई जाएगी।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल ट्रेन छपरा से सुबह 10.15 बजे प्रस्थान कर थावे, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलाई जाएगी।
- 06530 गोमती नगर-सर एम विश्वेश्वरय्या टर्मिनल, बेंगलुरु पूजा स्पेशल गोमती नगर से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, भटनी, मऊ, बनारस होकर चलेगी।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01.00 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा, पटना होते हुए चलाई जाएगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होकर चलेगी।
- 05132 बहराइच-गोरखपुर स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलाई जाएगी।
- 05589 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल स्पेशल छपरा से दोपहर बाद 03.00 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
- 05056 बढ़नी-आसनसोल पूजा स्पेशल बढ़नी से शाम 04.00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, थावे, खैरा होते हुए चलाई जाएगी।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी (गुवाहाटी) पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 04.55 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा होते हुए चलाई जाएगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होकर चलेगी।
- 05587 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 10.45 बजे प्रस्थान कर सीवान, गोरखपुर, गोंडा, गोमती नगर, कानपुर सेंट्रल होकर चलेगी।
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 11.25 बजे प्रस्थान कर बस्ती, अयोध्या धाम जंक्शन लखनऊ होते हुए चलेगी।
इन ट्रेनों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 51 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 126 बर्थ।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 152 बर्थ।
- 05005 बढ़नी-अमृतसर स्पेशल में 12 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 05 एवं 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 283 बर्थ।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 77 एवं 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 103 बर्थ।
- 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18 एवं वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 17 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 69 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 303 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 171 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा में 10 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 74, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 87 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 400 एवं शयनयान श्रेणी में 234 बर्थ तथा 17 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 95, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 402 एवं शयनयान श्रेणी में 324 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 33 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 99 तथा 15 नवम्बर, 2025 को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 347 एवं शयनयान श्रेणी में 140 बर्थ।
- 04097 हसनपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 09 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 533 बर्थ, 10 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 767 बर्थ, 11 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 701 बर्थ, 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 845 बर्थ, 13 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 898 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 831 बर्थ।
- 04449 दरभंगा-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 264 बर्थ तथा 20 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 276 बर्थ ।
- 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 18 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 207 बर्थ तथा 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 332 बर्थ।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 489 बर्थ।
- 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 54 बर्थ तथा वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 202 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 436 बर्थ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।