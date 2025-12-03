Language
    UP में पोस्टर, बैनर, पंपलेट वितरण और चालान में ही बीत गया यातायात जागरुकता माह

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 11:42 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में यातायात जागरूकता माह केवल पोस्टर, बैनर और चालान तक ही सीमित रहा। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं ...और पढ़ें

    गोलघर में बिना हेलमेट पहने बच्चों को स्कूटी से लेकर जाते हुए। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक नवंबर से चल रहे यातायात जागरुकता माह का समापन हो गया। यातायात विभाग का दावा है कि एक महीने तक पोस्टर, बैनर और पंपलेट वितरण कर लोगों को जागरुक किया गया।28 हजार वाहनों का चालान किया गया। साथ ही स्कूल और कालेजों में अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं को जागरुक किया गया।

    इसके बाद भी सड़क और चौराहों पर इसका असर देखने को नहीं मिला। मंगलवार को अधिकतर चौराहे पर जाम के साथ लोग यातायात नियमों को तोड़ते दिखे। पुलिस के रोके जाने के बाद भी लोगों ने जेब्रा पार कर बाइक रोकी, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े मिले, तीन सवारी के साथ बाइक पर दिखे। जबकि चौराहे पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी सख्ती न दिखाते हुए सिर्फ चालान काटते दिखे।

    इसके पूर्व यातायात पुलिस ने मंगलवार को समापन अवसर पर पुलिस लाइंस में कार्यक्रम आयोजित किए। जिसमें एक महीने तक चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यातायात से जुड़े माडल की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिसमें एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके समझाए।

    एसपी यातायात राजकुमार पाण्डेय ने छात्रों और शिक्षकों को यातायात नियमों की जानकारी दी। एक से 30 नवंबर तक चले अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि शहर के प्रमुख चौराहों और तिराहों पर पोस्टर, बैनर और पंपलेट वितरित कर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरुक किया गया। अलग-अलग चौराहों पर कैंप लगाकर वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए प्रशिक्षित किया गया। चित्रकला, निबंध और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

    बिना नंबर प्लेट के चल रहे वाहनों पर हुई कार्रवाई
    एसपी यातायात ने कहा कि जागरुकता माह के दौरान विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर के चल रहे 28 ट्रक और डंपरों पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा 28 हजार 352 वाहनों को एमवी एक्ट की विभिन्न धाराओं में चालान कर दो लाख 21 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूला गया। एसपी यातायात ने कहा कि जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा।