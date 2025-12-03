UP में पोस्टर, बैनर, पंपलेट वितरण और चालान में ही बीत गया यातायात जागरुकता माह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक नवंबर से चल रहे यातायात जागरुकता माह का समापन हो गया। यातायात विभाग का दावा है कि एक महीने तक पोस्टर, बैनर और पंपलेट वितरण कर लोगों को जागरुक किया गया।28 हजार वाहनों का चालान किया गया। साथ ही स्कूल और कालेजों में अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं को जागरुक किया गया।

इसके बाद भी सड़क और चौराहों पर इसका असर देखने को नहीं मिला। मंगलवार को अधिकतर चौराहे पर जाम के साथ लोग यातायात नियमों को तोड़ते दिखे। पुलिस के रोके जाने के बाद भी लोगों ने जेब्रा पार कर बाइक रोकी, नो पार्किंग जोन में वाहन खड़े मिले, तीन सवारी के साथ बाइक पर दिखे। जबकि चौराहे पर खड़े यातायात पुलिसकर्मी सख्ती न दिखाते हुए सिर्फ चालान काटते दिखे।

इसके पूर्व यातायात पुलिस ने मंगलवार को समापन अवसर पर पुलिस लाइंस में कार्यक्रम आयोजित किए। जिसमें एक महीने तक चली विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता छात्रों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान यातायात से जुड़े माडल की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जिसमें एवरग्रीन वर्ल्ड स्कूल के छात्रों ने सड़क पर सुरक्षित चलने के तरीके समझाए।