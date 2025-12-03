गोरखपुर में अब पगड़ी और किराए पर आवंटित होंगी वेंडिंग जोन की दुकानें, इन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी

राजीव रंजन, गोरखपुर। नगर निगम की ओर से हरिओम नगर स्थित वेंडिंग जोन का नए सिरे से निर्माण कराया जा रहा है। पुनर्निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी निजी एजेंसी को दे दी गई है। जिससे नगर निगम को हर एक महीने करीब 1 लाख रुपये आय होने की संभावना है लेकिन अब मुफ्त में मिलने वाले वेंडिंग जोन की जगह के लिए पटरी व्यवसायियों को पगड़ी और किराए भी देना पड़ेगा। 7000 से 10 हजार रुपये तक किराया निर्धारित होने की संभावना है। वहीं, पगड़ी के तौर पर भी मोटी रकम अदा करनी पड़ सकती है।

नगर निगम अब शहर के वेंडिंग जोन के प्रबंधन में एक बड़ा बदलाव लागू कर रहा है। नई नीति के तहत, वेंडिंग जोन अब निजी एजेंसियों द्वारा संचालित किए जाएंगे, जिससे पटरी व्यवसायियों के लिए नया व्यापार माडल पेश किया जा रहा है, जिसमें उन्हें ‘पगड़ी’ (एकमुश्त जमा राशि) और मासिक किराया दोनों चुकाने होंगे। यह परिवर्तन नगर निगम के लिए राजस्व का एक नया स्रोत खोलने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है, लेकिन उन विक्रेताओं के लिए वित्तीय चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है जो पहले मुफ्त या रियायती दरों पर स्थान प्राप्त करते थे।

हरिओम नगर स्थित वेंडिंग जोन, जिसका वर्तमान में नए सिरे से निर्माण किया जा रहा है, इस निजीकरण माडल के तहत संचालित होने वाला पहला है। पुनर्निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंपी गई है। नगर निगम को अकेले इस जोन से हर महीने लगभग 1 लाख रुपये की आय होने की संभावना है। हालांकि, पटरी व्यवसायियों को अब इस स्थान के लिए 7,000 से 10,000 रुपये तक मासिक किराया देना पड़ सकता है, साथ ही एक अग्रिम पगड़ी राशि भी देनी होगी।