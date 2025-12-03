SIR In UP: गोरखपुर में तीन लाख से अधिक वोटर ‘गुम’, वोटर लिस्ट से होंगे बाहर

अरुण चन्द, गोरखपुर। जिले में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान मतदाता सूची की बड़ी खामियां सामने आ रही हैं। बीएलओ द्वारा घर-घर सत्यापन में यह तथ्य उभरकर आया है कि करीब तीन लाख से अधिक वोटर ऐसे हैं जो अपने पते पर मिल ही नहीं रहे। जिले में पंजीकृत लगभग 36 लाख मतदाताओं में से इतने लोगों का गायब होना निर्वाचन व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इन सभी के नाम मतदाता सूची से हटने तय हैं।

बीएलओ की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे सबसे अधिक दोहरे, बोगस, शिफ्टेड और मृतक वोटरों की संख्या शहर और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में दिख रही है। यहां बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो या तो अब इस पते पर नहीं रहते या फिर उनके नाम दो या उससे अधिक जगह की मतदाता सूची में दर्ज हैं। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार बड़ी संख्या में लोग नौकरी, पढ़ाई या व्यवसाय के लिए शहर में रहते हुए शहर का वोटर बन गए थे।

लेकिन, अब एसआइआर अभियान में उन्हें एक ही जगह वोटर चुने जाने की बाध्यता है। ऐसे में कई लोग अपने मूल गांव, नगर पंचायत या दूसरे जिलों के पते से ही प्रपत्र भर रहे हैं, जिसके कारण शहर की मतदाता सूची से उनका नाम कटना तय है।

यह भी सामने आया है कि कुछ लोग काफी पहले गांव वापस लौट चुके थे, कुछ परिवार अन्य शहरों में शिफ्ट हो गए, जबकि कई मतदाता मृत्युपरांत भी सूची में दर्ज थे। अब इन सभी को गैरहाजिर/ट्रेस नाट फाउंड की श्रेणी में चिह्नित किया जा रहा है।

अभी बीएलओ का सत्यापन अभियान जारी है, इसलिए बोगस और दोहरे वोटरों की वास्तविक संख्या अभियान के पूर्ण होने के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। हालांकि, अब तक प्राप्त सूचनाओं से यह तय माना जा रहा है कि जिले की कुल मतदाता संख्या में 3.24 लाख से अधिक की कमी दर्ज होगी।

निर्वाचन विभाग अभियान को ‘मतदाता सूची शुद्धिकरण’ की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया मान रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मतदाताओं को सूची में बनाए रखना न केवल चुनावी पारदर्शिता को प्रभावित करता है, बल्कि मतदान प्रतिशत और चुनावी प्रबंधन पर भी नकारात्मक असर डालता है।