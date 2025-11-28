गीडा दिवस समारोह में यूपी के खास उत्पादों को मिलेगा एकीकृत मंच, खाड़ी समेत अन्य देशों में निर्यात होने वाले उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुत से ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं, जिनकी खाड़ी देशों समेत कई अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। कानपुर के लेदर गुड्स हों या वाराणसी के सिल्क उत्पाद। इनकी खाड़ी देशों के अलावा जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया विदेशों में काफी मांग है। ऐसे में इन्हें विदेश के मानकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले इन उत्पादों को गीडा में आयोजित ट्रेड शो में देखने का मौका मिल सकेगा।

गीडा के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 29 नवंबर को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों करोड़ों रुपये के विकास और निवेश की सौगात मिलेगी, वहीं तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी आगाज होगा। राज्य स्तरीय इस ट्रेड शो का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे।

इस ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी और खास उत्पादों को एकीकृत मंच मिलेगा। ट्रेड शो का एक हिस्सा योगी सरकार की योजनाओं और प्रदेश में हुए विकास से जुड़ी प्रदर्शनी पर केंद्रित होगा। गीडा स्थापना दिवस समारोह में लगने वाले इस ट्रेड शो में गीडा में बने उत्पाद तो प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे ही, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, बाराबंकी सहित कई जिलों के विशेष उत्पाद भी जलवा बिखरेंगे। यहां आमजन बनारस के सिल्क उत्पाद, कानपुर के टेक्सटाइल व लेदर गुड्स, लखनऊ के चिकनकारी उत्पाद, बाराबंकी के मेंथाल से बने उत्पाद, गाजीपुर के हैंडीक्राफ्ट देख और खरीद सकेंगे।