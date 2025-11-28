Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीडा दिवस समारोह में यूपी के खास उत्पादों को मिलेगा एकीकृत मंच, खाड़ी समेत अन्य देशों में निर्यात होने वाले उत्पादों की लगेगी प्रदर्शनी

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:02 AM (IST)

    गोरखपुर में गीडा स्थापना दिवस पर यूपी स्टेट ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। इस ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी और निर्यात होने वाले खास उत्पादों को एक मंच मिलेगा। बनारस के सिल्क, कानपुर के लेदर गुड्स, और गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद आकर्षण का केंद्र होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी समारोह में होगा आगाज। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बहुत से ऐसे उत्पाद तैयार होते हैं, जिनकी खाड़ी देशों समेत कई अन्य देशों में निर्यात किए जाते हैं। कानपुर के लेदर गुड्स हों या वाराणसी के सिल्क उत्पाद। इनकी खाड़ी देशों के अलावा जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया विदेशों में काफी मांग है। ऐसे में इन्हें विदेश के मानकों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी वाले इन उत्पादों को गीडा में आयोजित ट्रेड शो में देखने का मौका मिल सकेगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गीडा के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 29 नवंबर को जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों करोड़ों रुपये के विकास और निवेश की सौगात मिलेगी, वहीं तीन दिवसीय यूपी स्टेट ट्रेड शो का भी आगाज होगा। राज्य स्तरीय इस ट्रेड शो का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे।

    इस ट्रेड शो में प्रदेश के विभिन्न जिलों के ओडीओपी और खास उत्पादों को एकीकृत मंच मिलेगा। ट्रेड शो का एक हिस्सा योगी सरकार की योजनाओं और प्रदेश में हुए विकास से जुड़ी प्रदर्शनी पर केंद्रित होगा।

    गीडा स्थापना दिवस समारोह में लगने वाले इस ट्रेड शो में गीडा में बने उत्पाद तो प्रदर्शनी और बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगे ही, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, बाराबंकी सहित कई जिलों के विशेष उत्पाद भी जलवा बिखरेंगे। यहां आमजन बनारस के सिल्क उत्पाद, कानपुर के टेक्सटाइल व लेदर गुड्स, लखनऊ के चिकनकारी उत्पाद, बाराबंकी के मेंथाल से बने उत्पाद, गाजीपुर के हैंडीक्राफ्ट देख और खरीद सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- वर्क फ्रॉम होम के नाम पर युवती को लगा चूना, साइबर ठगों ने उड़ाए 6.17 लाख रुपये

    आयोजन गोरखपुर में हो रहा है तो यहां की ओडीओपी में शामिल टेराकोटा उत्पाद स्वाभाविक रूप से अपनी चमक बिखरेंगे। पर, खास बात यह है कि गोरखपुर की एक महिला उद्यमी प्रियंका सिंह गीडा के ट्रेड शो में ‘बनाना फाइबर’ गुड्स यानी केले के रेशे से बने उत्पाद भी प्रदर्शित करेंगी।

    उद्यमी डा. जफर नफीस ने बताया कि कानपुर की उनकी फैक्ट्री में तैयार बेेल्ट, बैग, डाग कालर के अलावा घोड़ों का जीन (सैडल) आदि का निर्यात खाड़ी देशों के अलावा जर्मनी, अमेरिका, आस्ट्रेलिया को किया जाता है। यह पहला मौका होगा जब इनके उत्पादों की प्रदर्शनी पूर्वांचल में लगाई जाएगी।