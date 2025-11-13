UP में चार दिन की मशक्कत के बाद भी ठप रहा सर्वर, अफरा-तफरी
गोरखपुर में रजिस्ट्री विभाग खुलने पर सर्वर ठप होने से लोगों को परेशानी हुई। चार दिन की मशक्कत के बाद भी रजिस्ट्री और बुकिंग प्रभावित रहीं। सर्वर में तकनीकी दिक्कतें आने से कई लोग निराश होकर लौट गए। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही समस्या का समाधान कर लिया जाएगा और रजिस्ट्री प्रक्रिया सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। लोगों को रजिस्ट्री के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चार दिन तक सर्वर शिफ्टिंग की कवायद के बाद बुधवार को रजिस्ट्री विभाग के खुलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। क्रेता-विक्रेता और गवाह सुबह से ही लाइन में खड़े रहे, लेकिन सर्वर ने पहले ही दिन साथ छोड़ दिया। नतीजतन रजिस्ट्री के लिए बुकिंग और संपत्ति की रजिस्ट्री दोनों ही प्रभावित रहीं। जिले के सभी आठ निबंधक कार्यालयों में दिनभर अफरातफरी की स्थिति बनी रही और कई लोग थक-हारकर वापस लौट गए।
सदर तहसील के दोनों उप निबंधक कार्यालयों में जहां सामान्य दिनों में 150 से 170 रजिस्ट्री होती हैं, वहीं बुधवार को महज 62 रजिस्ट्री ही हो सकीं। यही हाल अन्य तहसीलों का भी रहा, जहां औसतन सिर्फ 25 से 30 प्रतिशत रजिस्ट्री हो पाईं। लोगों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि- चार दिन का इंतजार तो किया ही, अब जब विभाग खुला तो सर्वर ने फिर धोखा दे दिया।
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के मेघराज क्लाउड सर्वर को नेशनल क्लाउड सर्वर से जोड़ने की प्रक्रिया आठ नवंबर से शुरू हुई थी, जिसके चलते जिले में चार दिनों तक रजिस्ट्री कार्य पूरी तरह ठप रहा। यह तकनीकी बदलाव प्रदेश स्तर पर किया गया ताकि भविष्य में रजिस्ट्री की आनलाइन प्रक्रिया और अधिक सुरक्षित व स्थायी हो सके। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सर्वर शिफ्टिंग का कार्य तो पूरा कर लिया गया, लेकिन नए सर्वर पर लोड बढ़ने के कारण बुधवार को तकनीकी दिक्कतें सामने आ गईं।
अधिकारियों का कहना है कि सोमवार और मंगलवार को हुए ट्रायल सफल रहे थे। लेकिन, बुधवार को रजिस्ट्री कार्यालय खुलने के बाद अचानक बढ़े लोड से सर्वर धीमा पड़ गया। एआइजी स्टांप संजय कुमार दूबे ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार शाम छह बजे तक रजिस्ट्री की सुविधा 15 नवंबर तक जारी रहेगी, ताकि नागरिकों को असुविधा न हो।”
भीड़ में खड़ी रही उम्मीदें, सिस्टम पर सवाल
सुबह से ही सदर तहसील के रजिस्ट्री कार्यालयों में लोगों की लंबी कतारें लगी रहीं। कोई जमीन खरीदने आया था तो कोई मकान की रजिस्ट्री कराने। दोपहर तक जब सर्वर बार-बार फेल होता रहा, तो कई लोग निराश होकर लौट गए।
रजिस्ट्री कराने आईं कैंट क्षेत्र की सविता नायक ने बताया, “चार दिन बाद आई तो सोचा आज काम हो जाएगा, लेकिन सिस्टम बार-बार लटक रहा है। अब फिर से कब बुलाएंगे, कुछ पता नहीं। एडवोकेट रवि श्रीवास्तव ने कहा कि तीन-चार माह से सर्वर की समस्या चल रही थी। बड़ी उम्मीद थी कि अब सर्वर परेशान नहीं करेगा लेकिन, ज्यादातर लोगों को निराश लौटना पड़ा। ठीक से बुकिंग तक नहीं हो पाई।
विभागीय अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिनों में नेशनल क्लाउड सर्वर पूरी तरह स्थिर हो जाएगा। सर्वर की स्पीड बढ़ाने और लोड मैनेजमेंट के लिए विशेषज्ञों की टीम लगातार काम कर रही है। फिलहाल, नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया में एक-दो दिन और धैर्य रखना होगा।
