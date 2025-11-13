सिस्टम पर सवाल: गोरखपुर में हैंडओवर के बाद भी चल नहीं पाई DTI, धूल फांक रहीं मशीनें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) चरगांवा, गोरखपुर स्थित चालक प्रशिक्षण केंद्र में लगे कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को कार्यदायी संस्था ने हैंडओवर कर दिया है। इसके बाद भी ड्राइविंग की पाठशाला शुरू नहीं हो पाई। ड्राइविंग ट्रैक पर खड़े 40 टावर और सीसी कैमरे आनलाइन सिस्टम को मुंह चिढ़ा रहे हैं।

भवन में लगे सिमुलेटर व अन्य मशीनें धूल फांक रही हैं। परिवहन विभाग मैनुअल टेस्ट से ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर रहा है। मैनुअल टेस्ट की भी सिर्फ खानापूरी ही हो रही है। अप्रशिक्षित चालकों की वजह से मार्ग दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

एक ही छत के नीचे युवाओं को कुशल चालक बनाने व ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से शासन ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) चरगांवा, गोरखपुर में चालक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कराया है। 89.56 लाख के बजट से 15 अक्टूबर, 2020 को चालक प्रशिक्षण केंद्र के भवन का निर्माण पूरा हो गया। पांच साल बीत गए, लेकिन न सरकार की मंशा पूरी हुई और न युवाओं को चालक बनने का प्रशिक्षण ही आरंभ हो पाया।

आज भी भवन से सिर्फ परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी किए जा रहे हैं। शहीद बंधू सिंह चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीआइ) का भवन शो पीस बना हुआ है। युवा प्रशिक्षण के लिए भटकने को मजबूर हैं। उन्हें समुचित प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। जानकारों के अनुसार गोरखपुर की तरह प्रदेश में 15 चालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने हैं।

चालक प्रशिक्षण केंद्र के ड्राइविंग ट्रैक पर टावर, सीसी कैमरे और सिग्नल लग गए हैं। कंप्यूटर कक्ष में छोटे सिमुलेटर भी लग गए हैं। अन्य आवश्यक उपकरण भी लगा दिए गए हैं। कुशल चालक बनने के लिए एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के अलावा ठहरने, नाश्ता और भोजन के लिए न्यूनतम शुल्क निर्धारित होगा। सुविधा संपन्न ड्राइविंग ट्रैक पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। दूर-दराज के अभ्यर्थियों के लिए हास्टल की सुविधा मिलेगी।