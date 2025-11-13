गोरखपुर में खिचड़ी मेले की तैयारी शुरू, श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर
गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले की तैयारी शुरू हो गई है। डीएम दीपक मीणा ने 15 दिसंबर तक सभी विभागों को तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए सफाई, पेयजल, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सर्कुलर रूट सिस्टम लागू किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। बुधवार को विकास भवन सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए डीएम दीपक मीणा ने 15 दिसंबर तक सभी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि गोरखनाथ मेला गोरखपुर की पहचान और आस्था का प्रतीक है, जिसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। ऐसे में किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो, यह प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डीएम ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि मेला तैयारियां समयबद्ध और समन्वित ढंग से पूरी की जाएं। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेला क्षेत्र में सफाई, पेयजल, बिजली, यातायात, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की निरंतर मानिटरिंग की जाए।
डीएम ने बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि की संभावना है, इसलिए पार्किंग स्थलों की संख्या बढ़ाई जाए। ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम के सहयोग से सर्कुलर रूट सिस्टम लागू किया जाएगा ताकि यातायात सुचारू रहे और जाम की समस्या न हो। ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और सीओ ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की अग्रिम घोषणा करने के निर्देश भी दिए गए।
डीएम ने नगर निगम और जलकल विभाग को निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में टंकी, हैंडपंप और अस्थायी जल स्टाल लगाएं। सभी पाइप लाइनों की जांच कर लीकेज दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मेला परिसर और आसपास मेडिकल कैम्प व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था हो ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत चिकित्सा सुविधा मिल सके।
सीएमओ राजेश झा को निर्देश दिया गया कि मेले में चिकित्सकों की टीम तैनात करें और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करें। साथ ही डेंगू व मच्छरजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए फागिंग और एंटी लार्वा छिड़काव समय से पूरा कराया जाए। बैठक में एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह ने मेला तैयारियों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि अस्थायी स्टालों, फूड इंस्पेक्शन टीमों और अस्थायी बिजली कनेक्शनों की योजना तैयार की जा रही है।
डीएम ने सभी विभागों को 15 दिसंबर 2025 तक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि 14 जनवरी 2026 से आरंभ होने वाले एक माह के खिचड़ी मेले से पूर्व सभी व्यवस्थाओं का फाइनल निरीक्षण किया जा सके। बैठक में जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन, एसपी ट्रैफिक राजकुमार पांडेय, जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, सीओ मंदिर रत्नेश्वर सिंह, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, सीओ ट्रैफिक विवेक तिवारी समेत सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
सफाई और कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था
डीएम ने नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल से कहा कि मेला अवधि में नगर निगम की विशेष टीमें प्रतिदिन सफाई करें और कूड़ा ट्रेंचिंग ग्राउंड तक नियमित उठान सुनिश्चित करें। मंदिर परिसर और आसपास की सड़कों पर सफाई चाक-चौबंद रखने के साथ सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।
इसी तरह एसएसपी राज करन नय्यर ने आश्वस्त किया कि मेले के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की विशेष तैनाती की जाएगी। मंदिर परिसर, पार्किंग स्थल और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगें और उनकी निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी
गोरखनाथ मेला न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि गोरखपुर की सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है। सभी विभागों से स्वच्छता, सुरक्षा और सेवा के उच्च मानक बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को एक स्वच्छ, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण माहौल मिल सके।
- दीपक मीणा, डीएम
