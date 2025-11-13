यूपी में 22 हजार बिजली उपभोक्ताओं के बचेंगे 47.30 करोड़, इस योजना से मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एकमुश्त समाधान योजना के दायरे में महानगर के 22 हजार 924 बिजली उपभोक्ता आ रहे हैं। इन पर 73 करोड़ 93 लाख 60 हजार रुपये बकाया है। इस बकाया में 38 करोड़ 80 लाख 39 हजार रुपये सरचार्ज है।

यदि उपभोक्ताओं ने एकमुश्त भुगतान कर दिया तो सरचार्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा और मूल बकाया में से 25 प्रतिशत की अलग से छूट मिलेगी। यानी उपभोक्ताओं को तकरीबन 47 करोड़ 30 लाख रुपये का फायदा होगा। सबसे ज्यादा बकाया टाउनहाल खंड में है। यहां बिजली बिल का कभी भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी सबसे ज्यादा है।

बिजली निगम ने एक दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना की घोषणा की है। इसमें बकाया भुगतान के तीन विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प एकमुश्त भुगतान, दूसरा 750 रुपये मासिक किस्त में भुगतान और तीसरा पांच सौ रुपये मासिक किस्त में भुगतान है। हर विकल्प के लिए एक-एक महीने का समय दिया गया है।