यूपी के इस लिंक एक्सप्रेस-वे पर दौड़ेंगी रोडवेड बसें, 2 जिलों को सीधा फायदा मगर किराया जेब पर डालेगा असर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम (रोडवेज) ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे से होकर लखनऊ तक नई साधारण बस चलाने का निर्णय लिया है। नए सड़क मार्ग पर नई बस सेवा की शुरुआत एक बस से होगी। यात्रियों का रुझान बढ़ा तो लिंक एक्सप्रेस वे से होकर और साधारण तथा एसी बसें भी चलाई जाएंगी। परिवहन निगम ने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। जल्द ही बस का संचालन आरंभ हो जाएगा।

यद्यपि, गोरखपुर से बस्ती और अयोध्या मार्ग की बजाय लिंक एक्सप्रेस वे के रास्ते गोरखपुर से लखनऊ की दूरी 40 किमी अधिक पड़ेगी। बस्ती व अयोध्या के रास्ते लखनऊ की दूरी 306 किमी और लिंक एक्सप्रेस वे से 346 किमी है। इसके बाद भी रास्ते में कोई ठहराव नहीं होने के चलते बस, लिंक एक्सप्रेस वे से साढ़े चार से अधिकतम पांच घंटे में लखनऊ पहुंच जाएगी।

लखनऊ पहुंचने में समय की बचत तो होगी, लेकिन किराया 33 रुपये अधिक देना होगा। साधारण बस से गोरखपुर से लखनऊ का किराया 456 रुपये है। जबकि, लिंक एक्सप्रेस वे से 489 रुपये लगेगा। परिवहन निगम ने बस की समय सारिणी भी निर्धारित कर दी है। नई बस सेवा गोरखपुर स्टेशन से सुबह आठ बजे रवाना होकर दोपहर बाद एक बजे लखनऊ पहुंचेगी।