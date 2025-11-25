यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, मां-बेटी की हथौड़ा मारकर की गई निर्मम हत्या

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीता वाटिका इलाके में सोमवार को मां-बेटी की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर के अंदर 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय अविवाहित बेटी विमला जायसवाल की हथौड़े से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

शांति देवी विधवा थीं और बेटी विमला की शादी नहीं हुई थी। विमला पास में स्थित रमा फर्नीचर पर काम करती थीं। सोमवार को उनके काम पर न पहुंचने और दिनभर कमरे का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। रात में पुलिस ने पहुंचकर फ्लैट खोलवाया तो शांति देवी और विमला अलग-अलग कमरों में मृत पड़ी मिलीं। कमरे में खून के छींटे और संघर्ष के निशान मिले।