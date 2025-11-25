Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में दिल दहला देने वाली घटना, मां-बेटी की हथौड़ा मारकर की गई निर्मम हत्या

    By Satish Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:27 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक माँ और बेटी की हथौड़े से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गीता वाटिका इलाके में सोमवार को मां-बेटी की हत्या की दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। घर के अंदर 75 वर्षीय शांति देवी और उनकी 55 वर्षीय अविवाहित बेटी विमला जायसवाल की हथौड़े से सिर कूचकर हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शांति देवी विधवा थीं और बेटी विमला की शादी नहीं हुई थी। विमला पास में स्थित रमा फर्नीचर पर काम करती थीं। सोमवार को उनके काम पर न पहुंचने और दिनभर कमरे का दरवाजा न खुलने पर पड़ोसियों को शक हुआ। रात में पुलिस ने पहुंचकर फ्लैट खोलवाया तो शांति देवी और विमला अलग-अलग कमरों में मृत पड़ी मिलीं। कमरे में खून के छींटे और संघर्ष के निशान मिले।

    खून से सना हथौड़ा भी बरामद हुआ। प्रारंभिक जांच में पता चला कि रविवार शाम विमला का ई-रिक्शा खड़ा करने को लेकर पड़ोसी से विवाद हुआ था। वारदात के बाद से वह गायब है। इसके साथ ही इस भवन के अन्य फ्लैट में रहने वालों से किरायेदारी, फ्लैटों के उपयोग और एग्रीमेंट को लेकर भी विवाद सामने आया।

    पुलिस ने मकान के अन्य किरायेदारों और कुछ जानने वालों को हिरासत में लिया है। एसएसपी राजकरन नय्यर ने बताया कि घटना से जुड़े सभी बिंदुओं की जांच चल रही है। जल्द ही मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, शहर के 20 पार्कों में बनेंगे हाइटेक ओपन जिम