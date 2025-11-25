गोरखपुर के लोगों के लिए खुशखबरी, शहर के 20 पार्कों में बनेंगे हाइटेक ओपन जिम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर के विभिन्न इलाकों के लोगों को अपने घर के पास के पार्क में व्यायाम की सुविधा मिलने जा रही है। नगर निगम शहर के 16 वार्डों में स्थित 20 पार्कों को हाइटेक बनाने जा रहा है। शासन ने नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.53 करोड़ रुपये की लागत से ओपन जिम (खुले जिम) की सुविधाएं विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

टेंडर जारी होने के बाद तीन महीने में ये जिम बनकर तैयार हो जाएंगे। नगर निगम के एक अधिकारी के अनुसार, इन सभी 20 पार्कों में अत्याधुनिक व्यायाम के उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे हर उम्र के लोग आसानी से कसरत कर सकें। वहीं, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए ओपन जिम के लिए निर्धारित क्षेत्रों के चारों ओर फेंसिंग (चारदीवारी) की जाएगी, ताकि अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके।

उपकरणों के उपयोग के दौरान चोटों के जोखिम को कम करने के लिए पूरे जिम क्षेत्र में विशेष मैट बिछाए जाएंगे। नगर निगम ने लगभग तीन महीने पहले इन पार्कों के विकास के लिए विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा था। प्रस्ताव को मिली स्वीकृति के बाद शासन की ओर से परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि भी जारी कर दी गई है। धनराशि मिलने से अब निर्माण कार्य और उपकरण लगाने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू होने की उम्मीद है।



यहां बनेंगे ओपन जिम

महादेवपुरम कॉलोनी, शुभम हास्पिटल के सामने पार्क, दिव्यनगर कॉलोनी, पार्क परिसर, मालवीय नगर कॉलोनी, पानी की टंकी के पास पार्क, गायत्रीपुरम कॉलोनी, चंद्रा हॉस्पिटल के निकट पार्क (बाबा गम्भीरनाथ), चरगांवा, जीओ पार्क परिसर, चरगांवा, उद्घोष पार्क परिसर, चरगांवा, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी पार्क, शास्त्रीनगर कॉलोनी, लीची पार्क परिसर, राजेंद्रनगर पश्चिमी, सफायर लान के निकट पार्क, गोपालपुर, सिद्धार्थपुरम कॉलोनी, गोल पार्क, आवास विकास कॉलोनी मकान नं. 368 के सामने पार्क, बेतियाहाता, श्याम पार्क परिसर,

कान्हा उपवन, पानी की टंकी के पास पार्क, कल्याणपुर, पूर्वांचल बैंक के पास पार्क, आवास विकास कॉलोनी, परशुराम पार्क परिसर, आत्माराम नगर, एसबीआइ कॉलोनी पार्क, धर्मशाला, रीड साहब के आवास के पास पार्क, कात्यायनी पार्क परिसर, राप्तीनगर, श्यामसुंदर के आवास के सामने पार्क, राप्तीनगर, सुनील श्रीवास्तव के आवास के सामने पार्क।