UP में सर्वाइकल कैंसर को टीका देगा चुनौती, होगी रोकथाम, 14-15 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी HPV वैक्सीन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) की रोकथाम के लिए सरकार ने ठोस पहल की है। अब इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए महंगे टीके को मुफ्त उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नए साल में विशेष अभियान चलाकर 40 केंद्रों पर 14-15 वर्ष की लगभग 60 हजार बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहली डोज लगाई जाएगी। यह अभियान उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जो अब तक टीके की अधिक कीमत के कारण अपनी बेटियों को इसका लाभ नहीं दिला पा रहे थे।