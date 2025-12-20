Language
    UP में सर्वाइकल कैंसर को टीका देगा चुनौती, होगी रोकथाम, 14-15 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी HPV वैक्सीन

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए सरकार ने मुफ्त टीकाकरण अभियान शुरू करने की तैयारी की है। इस अभियान के तहत 40 केंद्रों पर 1 ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। महिलाओं में तेजी से बढ़ रहे सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) की रोकथाम के लिए सरकार ने ठोस पहल की है। अब इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए महंगे टीके को मुफ्त उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

    नए साल में विशेष अभियान चलाकर 40 केंद्रों पर 14-15 वर्ष की लगभग 60 हजार बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव की पहली डोज लगाई जाएगी। यह अभियान उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा, जो अब तक टीके की अधिक कीमत के कारण अपनी बेटियों को इसका लाभ नहीं दिला पा रहे थे।

    सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (एचपीवी) संक्रमण है। यह संक्रमण धीरे-धीरे गंभीर रूप ले लेता है और समय पर पहचान न होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। एचपीवी वैक्सीन इस संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती है और सर्वाइकल कैंसर की आशंका को काफी हद तक कम कर देती है। बाजार में इस टीके की कीमत चार से पांच हजार रुपये है, जो सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी बाधा रही है।

    सरकारी स्तर पर इसे मुफ्त उपलब्ध कराए जाने से अब बड़ी संख्या में किशोरियों को समय रहते सुरक्षा कवच मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र चिह्नित कर लिया है। स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से इस अभियान को सफल बनाने की योजना है। अधिकारियों का कहना है कि टीकाकरण के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे, ताकि अभिभावक और किशोरियां इस बीमारी, इसके कारणों और बचाव के तरीकों को समझ सकें।


    वैक्सीन लगाने व कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए स्टाफ नर्सों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। अभियान के दौरान बच्चियों के स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी और किसी भी प्रकार की समस्या पर तुरंत चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

    -डा. राजेश झा, सीएमओ