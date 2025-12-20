गोरखपुर में CHC पर ही बचा ली जाएगी हार्ट के रोगियों की जान, कार्डियोलॉजिस्ट का बनाया जाएगा वाट्सएप ग्रुप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हार्ट अटैक और हृदय संबंधी गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल शुरू करने की तैयारी की है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) पर ही हार्ट के रोगियों को प्राथमिक और जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उन्हें समय रहते कार्डियोलाॅजिस्ट के पास भेजा जा सके। इस व्यवस्था से खासकर ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के मरीजों को बड़ा लाभ मिलेगा। इस व्यवस्था को विभाग ने 'स्टेमी केयर नेटवर्क' नाम दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएमओ डा. राजेश झा ने बताया कि जिले के सभी सीएचसी पर तैनात डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण पहचानने और तत्काल उपचार देने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ईसीजी पढ़ने, ब्लड प्रेशर और आक्सीजन स्तर की निगरानी, आवश्यक दवाओं के सही उपयोग और आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लेने की जानकारी दी जाएगी।

इसका उद्देश्य यह है कि हार्ट अटैक के ‘गोल्डन आवर’ में मरीज को जरूरी दवाएं देकर उसकी जान बचाई जा सके। इस योजना की खास बात यह है कि सीएचसी और बीआरडी मेडिकल कालेज के कार्डियोलाजिस्ट के बीच सीधा और त्वरित संपर्क स्थापित किया जाएगा।