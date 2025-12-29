यूपी बोर्ड ने जारी की जिले के 197 केंद्रों की अंतिम सूची, 1.32 लाख परीक्षार्थी देंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची सोमवार को जारी कर दी। इस बार जिले में कुल 197 केंद्रों पर एक लाख 32 हजार परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जबकि पिछले साल 199 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी।

अंतिम सूची ऑनलाइन प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों पर प्राप्त आपत्तियों एवं शिकायतों की विस्तृत जांच-पड़ताल के बाद तैयार की गई है। प्रक्रिया के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इसके बाद गठित समिति द्वारा परीक्षण कर संशोधित सूची शासन को भेजी गई। शासन स्तर पर परिषदीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक में अनुमोदन के बाद अंतिम सूची जारी की गई।

बोर्ड सचिव के अनुसार परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूची में केवल उन्हीं विद्यालयों को शामिल किया गया है, जो शासन द्वारा निर्धारित सभी मानकों पर खरे उतरते हैं।