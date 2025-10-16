Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, FREE रसोई गैस के लिए अब मिलेंगे 1830 रुपये

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:46 AM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली का तोहफा दिया है। अब उन्हें दो रसोई गैस सिलेंडर रीफिल कराने के लिए 1830 रुपये मिलेंगे, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा होंगे। गोरखपुर में विधायक विपिन सिंह ने लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। जिला पूर्ति अधिकारी ने उज्ज्वला योजना 3.0 की शुरुआत की घोषणा की, जिसके तहत पात्र लोग गैस कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को विधायक ने दिया सब्सिडी का प्रतीकात्मक चेक

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को फिर तोहफा दिया है। एक की जगह दो रसोई गैस सिलिंडर को रीफिल कराने के लिए 1830 रुपये दिए जाएंगे। एक सिलिंडर रीफिल कराने के बाद 915 और फिर दूसरे को रीफिल कराने के बाद 915 रुपये मिलेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से योजना की शुरुआत की तो गोरखपुर के विकास भवन में ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने लाभार्थी महिलाओं में सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया। पूरी धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विकास भवन सभागार में सीधा प्रसारण किया गया।

    जिले में दो लाख 93 हजार उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सब्सिडी पर अतिरिक्त रसोई गैस सिलिंडर भराने की सुविधा दी है। यह बहुत ही बड़ी पहल है। आधी आबादी के स्वास्थ्य और जरूरतों का पूरा ख्याल मुख्यमंत्री रखते हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त विनीत कुमार सिंह, वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक अरुण सिंह मौजूद रहे।

    ऐसे मिलती है सब्सिडी

    लाभार्थियों को नकद भुगतान कर सिलिंडर रीफिल कराना होगा। इसके बाद धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में आधार बेस पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। जिले में रसोई गैस सिलिंडर का मूल्य 915 रुपये है। इसमें 359 रुपये केंद्र सरकार और 556 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में आज इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली, जल्दी से निपटा लें जरुरी काम

    शुरू होने जा रही है उज्ज्वला योजना 3.0

    जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 शुरू होने जा रही है। जो भी पात्र अब तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन व चूल्हा नहीं प्राप्त कर सके हैं वह अपना आनलाइन आवेदन संबंधित गैस एजेंसी पर जाकर कर सकते हैं।

    यह है महिलाओं की पात्रता

    अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई), चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप समूह और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग आदि। महिला की आयु 18 वर्ष हो चुकी हो, एक ही परिवार में कोई अन्य रसोई गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए।