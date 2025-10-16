उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, FREE रसोई गैस के लिए अब मिलेंगे 1830 रुपये

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को फिर तोहफा दिया है। एक की जगह दो रसोई गैस सिलिंडर को रीफिल कराने के लिए 1830 रुपये दिए जाएंगे। एक सिलिंडर रीफिल कराने के बाद 915 और फिर दूसरे को रीफिल कराने के बाद 915 रुपये मिलेंगे।

बुधवार को मुख्यमंत्री ने लखनऊ से योजना की शुरुआत की तो गोरखपुर के विकास भवन में ग्रामीण विधानसभा के विधायक विपिन सिंह ने लाभार्थी महिलाओं में सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक का वितरण किया। पूरी धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विकास भवन सभागार में सीधा प्रसारण किया गया।

जिले में दो लाख 93 हजार उज्ज्वला योजना की लाभार्थी हैं। विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सब्सिडी पर अतिरिक्त रसोई गैस सिलिंडर भराने की सुविधा दी है। यह बहुत ही बड़ी पहल है। आधी आबादी के स्वास्थ्य और जरूरतों का पूरा ख्याल मुख्यमंत्री रखते हैं। इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त विनीत कुमार सिंह, वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक अरुण सिंह मौजूद रहे।



ऐसे मिलती है सब्सिडी

लाभार्थियों को नकद भुगतान कर सिलिंडर रीफिल कराना होगा। इसके बाद धनराशि का भुगतान उनके बैंक खाते में आधार बेस पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। जिले में रसोई गैस सिलिंडर का मूल्य 915 रुपये है। इसमें 359 रुपये केंद्र सरकार और 556 रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।