Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर में आज इन इलाकों में गुल रहेगी बिजली, जल्दी से निपटा लें जरुरी काम

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:31 AM (IST)

    गोरखपुर में आज कई क्षेत्रों में बिजली कटौती रहेगी। बिजली विभाग आवश्यक मरम्मत कार्य करेगा, जिसके कारण शास्त्रीपुरम, राप्तीनगर और गोरखनाथ जैसे इलाकों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। विभाग ने निवासियों से अनुरोध किया है कि वे कटौती को ध्यान में रखकर अपने आवश्यक कार्य पूरे कर लें।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। टाउनहाल के अधिशासी अभियंता अंकित कुमार ने बताया कि अनुरक्षण कार्यों के कारण टाउनहाल उपकेंद्र गुरुवार को दोपहर 12 बजे से दो बजे तक बंद रहेगा। रुस्तमपुर उपकेंद्र से जुड़ा शक्तिनगर फीडर दोपहर 12 बजे से दो बजे तक बंद रहेगा। इस कारण आजाद नगर क्षेत्र में बिजली नहीं रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विद्युत माध्यमिक कार्यखंड के अधिशासी अभियंता सुजीत गुप्ता ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण और लाइन शिफ्टिंग कार्य के कारण लोहिया उपकेंद्र से जुड़ा बुद्ध बिहार, डांगीपार व रामगढ़ फीडर सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक बंद रहेंगे।

    शाहपुर के एसडीओ वीके जायसवाल ने बताया कि लिटिल फ्लावर स्कूल से अशोक नगर के बीच अनुरक्षण कार्य के कारण खरैया पोखरा फीडर सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक बंद रहेगा।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर जंक्शन: मानदेय नहीं मिलने पर भड़के आउटसोर्स कर्मचारी, प्रदर्शन; लगाया यह आरोप

    इस कारण एचएन सिंह चौराहा से लेकर लिटिल फ्लावर स्कूल चौराहे तक, अशोक नगर संपूर्ण क्षेत्र में तीन घंटे बिजली नहीं रहेगी।

    कौड़ीराम खंड के बांसगांव उपखंड के एसडीओ उपेंद्र कुमार ने बताया कि कौड़ीराम उपकेंद्र बांसगांव तहसील से जुड़ा टाउन फीडर अनुरक्षण कार्यों के कारण सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक बंद रहेगा।