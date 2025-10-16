गोरखपुर जंक्शन: मानदेय नहीं मिलने पर भड़के आउटसोर्स कर्मचारी, प्रदर्शन; लगाया यह आरोप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर जंक्शन के उत्तरी गेट पर प्लेटफार्म नंबर नौ के पास स्थित मैकेनाइज्ड लाउंड्री में बुधवार को दो घंटे तक बेडरोल (कंबल, चादर, तौलिया और कवर आदि) की धुलाई ठप रही। दशहरा के बाद दीपावली में भी अभी तक मानदेय नहीं मिलने पर भड़के लगभग तीन सौ आउटसोर्स कर्मचारियों ने धुलाई, सफाई और पैकेट बनाने का कार्य बंद कर गेट पर प्रदर्शन किया।

कर्मचारियों का आरोप है कि ठीकेदार दो माह से वेतन नहीं दे रहा। वेतन मांगने पर संबंधित सुपरवाइजर्स नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे हैं। कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। हड़ताल की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों के समझाने व यथाशीघ्र मानदेय दिलाने के आश्वासन पर कर्मचारी माने और काम पर लौटे।

कर्मचारियों ने सुबह नौ बजे के आसपास लाउंड्री का कार्य अचानक ठप कर दिया। संबंधित सुपरवाइजर अभी कुछ समझ पाते वे लाउंड्री परिसर और गेट पर प्रदर्शन करने लगे। प्रिंस, सोनी, नवीन, राजकुमार, अजेय, रमाकांत अच्छले, अर्पिता, सोनम, सीमा, रेखा, उजाला और सरिता और सुनीता देवी आदि कर्मचारियों का कहना था कि दीपावली सिर पर है लेकिन आज तक उनका वेतन नहीं मिल रहा है।

वेतन नहीं मिला है। रेलवे प्रशासन ने बेडरोल की धुलाई के लिए नई एजेंसी नामित की है। पुरानी एजेंसी का कार्य बंद हो गया है, लेकिन पिछले दो माह का वेतन रोक दिया है। एजेंसी वाले महीने में निर्धारित 18 हजार की जगह सिर्फ 12 हजार ही वेतन दे रहे हैं। अब वह भी नहीं मिल रहा। घर चलाना मुश्किल हो गया है। त्योहार कैसे मनेगा।

कार्य बहिष्कार के बाद उन्हें वेतन मिला, वह भी पूरा नहीं। एनई रेलवे मजदूर (यूनियन) नरमू के महामंत्री केएल गुप्ता रेलवे प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा। इस प्रकरण को महाप्रबंधक से लगायत रेल मंत्रालय और बोर्ड तक उठाया जाएगा।