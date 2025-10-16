Language
    Puja Special Trains: त्योहारों में गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें, घर पहुंचने में होगी आसानी

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 08:17 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर के रास्ते तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अपने घरों तक पहुंचने में आसानी होगी। ये ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर चलेंगी और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराएंगी, जिससे त्योहारों में घर जाना सुगम होगा।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में गोरखपुर के रास्ते दरभंगा से यशवंतपुर के बीच पांच फेरा में पूजा स्पेशल ट्रेन चलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 05541/05542 नंबर की दरभंगा-यशवन्तपुर-दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा कर दी गई है।

    यह ट्रेन दरभंगा से 20 अक्टूबर से 17 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को तथा यशवन्तपुर से 23 अक्टूबर से 20 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में साधारण द्वितीय श्रेणी के आठ, शयनयान श्रेणी के छह तथा वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के आठ कोच लगाए जाएंगे।

    • 05541 नंबर की पूजा स्पेशल दरभंगा से दोपहर बाद 03:35 बजे छूटकर मुजफ्फरपुर, छपरा के रास्ते गोरखपुर से रात 01:05 बजे प्रस्थान कर ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, भोपाल, नागपुर के रास्ते तीसरे दिन रात 02:30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी।
    • 05542 नंबर की पूजा स्पेशल यशवंतपुर से दोपहर बाद 02.15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन महबूब नगर, रामगुंडम, नागपुर, भोपाल, कानपुर होते हुए तीसरे दिन गोरखपुर से शाम 05:05 बजे चलकर चौथे दिन सुबह 04:30 बजे दरभंगा पहुंचेगी।

    सहरसा व झंझारपुर से सकूरबस्ती के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

    • गोरखपुर के रास्ते सहरसा व झंझापुर से से सकूरबस्ती के बीच अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। 04406/04405 नंबर की ट्रेन सकूरबस्ती से 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25 एवं 26 अक्टूबर को तथा सहरसा से 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 एवं 28 अक्टूबर को आठ फेरा में चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी के 15 कोच लगाए जाएंगे। इसके अलावा गोरखपुर के रास्ते 04410/04409 नंबर की शकूर
    • बस्ती-झंझारपुर-शकूर बस्ती अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन पांच फेरा में चलेगी। यह ट्रेन शकूरबस्ती से 22, 23, 24, 25 एवं 26 अक्टूबर को तथा झंझारपुर से 23, 24, 25, 26 एवं 27 अक्टूबर को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी/शयनयान श्रेणी के 15 कोच लगाए जाएंगे।