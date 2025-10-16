Puja Special Trains: त्योहारों में गोरखपुर के रास्ते चलेंगी तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें, घर पहुंचने में होगी आसानी

त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर के रास्ते तीन पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अपने घरों तक पहुंचने में आसानी होगी। ये ट्रेनें विभिन्न मार्गों पर चलेंगी और यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराएंगी, जिससे त्योहारों में घर जाना सुगम होगा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण