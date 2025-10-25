गोरखपुर में करमैनी पुल से दो युवतियों ने लगाई नदी में छलांग, मछुवारों ने बचाई एक की जान



शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे करमैनी पुल से खुशबु त्रिपाठी निवासी बनकटा थाना मेहदावल संतकबीर नगर ने नदी में छलांग लगा दी। यह देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुल पर मौजूद लोग और पुलिस एसडीआरएफ टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दूसरी युवती रीना जो गुमसुम पुल की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी, बिना कुछ कहे नदी में कूद गई।



रीना को बचाने के लिए पुल से करीब एक किलोमीटर दूर छठ घाट पर मछली पकड़ रहे मछुवारों को पुलिस और लोगों ने आवाज लगाई। मछुवारों ने तेजी से नाव लेकर पहुंचे और रीना को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद पुल पर मौजूद सैकड़ों लोग मछुवारों की बहादुरी की सराहना करते नजर आए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों संदीप कुमार और सुरेशचंद सरोज ने मछुवारों को नकद पुरस्कार देकर आभार जताया।



रीना ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनके घर में छह बहनें और एक भाई हैं। तीन महीने पहले सिर में चोट लगने के कारण उसे लगातार दर्द रहता था। पिता आर्थिक तंगी के कारण दवा नहीं करा पा रहे थे, इसलिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाना सही समझा। रीना के पिता छोटक ने बताया कि मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते है। जितना संभव हो सके इलाज करवाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते सभी दवाइयां नहीं दी जा सकीं।



वहीं नदी में डूबी खुशबु त्रिपाठी के पिता बलिराम ने बताया कि बेटी सुबह साढ़े आठ बजे के करीब घर से गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान सूचना मिली कि कोई लड़की राप्ती नदी में कूद गई है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार का रो-रोकर हाल खराब है। मेहदावल थाना क्षेत्र के बनकसिया चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि नदी में कूदी युवती की तलाश जारी है और मिलने के बाद ही पहचान संभव होगी।