    गोरखपुर में करमैनी पुल से दो युवतियों ने लगाई नदी में छलांग, मछुवारों ने बचाई एक की जान

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 07:39 AM (IST)

    गोरखपुर के करमैनी पुल से दो युवतियों ने राप्ती नदी में छलांग लगा दी। पुलिस और मछुआरों ने मिलकर रीना नामक एक युवती की जान बचाई, जबकि खुशबु नामक दूसरी युवती की तलाश जारी है। आर्थिक तंगी से परेशान होकर रीना ने यह कदम उठाया। दो महीने में इस पुल से कूदने की यह चौथी घटना है, जिससे स्थानीय लोग चिंतित हैं।

    करमैनी घाट पर रोते -बिलखते परिजन। जागरण

    संवाद सूत्र, करमैनी घाट। कैंम्पियरगंज के राप्ती नदी पर बने करमैनी पुल से शुक्रवार को दो युवतियों ने नदी में छलांग लगा दी। इनमें से एक युवती रामकोला बेलमा के रीना की जान पुलिस और मछुवारों की मदद से बचा ली गई, जबकि संतकबीरनगर के खुशबु की तलाश एसडीआरएफ टीम शाम तक करती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पुलिस ने युवती को सकुशल नदी से बाहर निकालने वाले मदुआरों को इनाम दिया है।

    शुक्रवार की सुबह 9:30 बजे करमैनी पुल से खुशबु त्रिपाठी निवासी बनकटा थाना मेहदावल संतकबीर नगर ने नदी में छलांग लगा दी। यह देखकर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुल पर मौजूद लोग और पुलिस एसडीआरएफ टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दूसरी युवती रीना जो गुमसुम पुल की रेलिंग पकड़कर खड़ी थी, बिना कुछ कहे नदी में कूद गई।

    रीना को बचाने के लिए पुल से करीब एक किलोमीटर दूर छठ घाट पर मछली पकड़ रहे मछुवारों को पुलिस और लोगों ने आवाज लगाई। मछुवारों ने तेजी से नाव लेकर पहुंचे और रीना को नदी से बाहर निकाला। घटना के बाद पुल पर मौजूद सैकड़ों लोग मछुवारों की बहादुरी की सराहना करते नजर आए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों संदीप कुमार और सुरेशचंद सरोज ने मछुवारों को नकद पुरस्कार देकर आभार जताया।

    रीना ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उनके घर में छह बहनें और एक भाई हैं। तीन महीने पहले सिर में चोट लगने के कारण उसे लगातार दर्द रहता था। पिता आर्थिक तंगी के कारण दवा नहीं करा पा रहे थे, इसलिए उसने खुद को नुकसान पहुंचाना सही समझा। रीना के पिता छोटक ने बताया कि मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करते है। जितना संभव हो सके इलाज करवाते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति के चलते सभी दवाइयां नहीं दी जा सकीं।

    वहीं नदी में डूबी खुशबु त्रिपाठी के पिता बलिराम ने बताया कि बेटी सुबह साढ़े आठ बजे के करीब घर से गायब हो गई थी। खोजबीन के दौरान सूचना मिली कि कोई लड़की राप्ती नदी में कूद गई है। उन्होंने कहा कि पूरे परिवार का रो-रोकर हाल खराब है। मेहदावल थाना क्षेत्र के बनकसिया चौकी प्रभारी विनोद सिंह ने बताया कि नदी में कूदी युवती की तलाश जारी है और मिलने के बाद ही पहचान संभव होगी।

    दो महीने में चार लोगों ने लगाई नदी में छलांग
    दो महीनों में करमैनी पुल से चार लोग राप्ती नदी में कूद चुके है। 30 अगस्त को मेहदावल की एक युवती, 28 सितंबर को शिवपुर की महिला और शुक्रवार को दो युवतियों ने छलांग लगाई। इनमें से एक को को ही बचाया जा सका। जबकि दो की मौत हो चुकी है और एक की तलाश चल रही है।

    इसके पहले भी कई युवक और युवतियां नदी में कूद चुके है। मौके पर मौजूद लोग बार-बार हो रही इस घटना के संबंध में प्रशासन व जनप्रतिनिधियों दोषी ठहराया। उनका कहना था कि अगर पुल पर लोहे की जाली लगा दी जाती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता है। लेकिन, कई बार मांग करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।