गोरखपुर में मामूली विवाद को लेकर चली लाठियां, मची अफरा-तफरी, 13 लोग घायल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में बुधवार को दो स्थानों पर नाबदान पाटने के विवाद में और पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी-डंडे चले। दोनों घटनाओं में महिलाओं समेत 13 लोग घायल हुए हैं। गुलरिहा और सहजनवां थाना पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।



पहली घटना गुलरिहा थाना के रामपुर गोपालपुर की है। यहां नाबदान पाटने के विरोध में बुधवार शाम विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। पीड़िता कपूरा देवी का आरोप है कि गांव के केशव सिंह, राम प्रसाद सिंह, राहुल सिंह, मुन्ना सिंह, प्रदुम सिंह, दीप नारायण सिंह समेत 16 लोगों ने मिलकर जबरन नाबदान पाटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर केशव सिंह ने उन्हें गाली देते हुए लाठी-डंडे से पीट दिया।

