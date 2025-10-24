गोरखपुर में मामूली विवाद को लेकर चली लाठियां, मची अफरा-तफरी, 13 लोग घायल
गोरखपुर जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में नाबदान पाटने के विवाद और पुरानी रंजिश को लेकर लाठी-डंडे चले, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। गुलरिहा में नाबदान पाटने के विरोध में मारपीट हुई, तो सहजनवां में प्रेम विवाह को लेकर दो परिवारों में विवाद हो गया। पुलिस ने दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में बुधवार को दो स्थानों पर नाबदान पाटने के विवाद में और पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी-डंडे चले। दोनों घटनाओं में महिलाओं समेत 13 लोग घायल हुए हैं। गुलरिहा और सहजनवां थाना पुलिस ने दोनों मामलों में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पहली घटना गुलरिहा थाना के रामपुर गोपालपुर की है। यहां नाबदान पाटने के विरोध में बुधवार शाम विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक पहुंच गया। पीड़िता कपूरा देवी का आरोप है कि गांव के केशव सिंह, राम प्रसाद सिंह, राहुल सिंह, मुन्ना सिंह, प्रदुम सिंह, दीप नारायण सिंह समेत 16 लोगों ने मिलकर जबरन नाबदान पाटना शुरू कर दिया। विरोध करने पर केशव सिंह ने उन्हें गाली देते हुए लाठी-डंडे से पीट दिया।
शोर सुनकर बचाव में आए स्वजन को भी बुरी तरह पीटा गया, जिसमें बच्चों के सिर और भतीजे के हाथ में गंभीर चोट आई। पुलिस ने बलवा, मारपीट, धमकी और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
दूसरी घटना सहजनवां थाना क्षेत्र के लखनापार गांव की है। घघसरा संवाददाता के अनुसार बुधवार रात पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट में 10 लोग घायल हो गए। दशरथ शर्मा और हरिधर कन्नौजिया के परिवारों के बीच हुए प्रेम विवाह को लेकर पहले से तनाव चल रहा था।
दीपावली के दिन रुपये की मांग को लेकर दोनों पक्ष भिड़ गए। बीच बचाव करने आए दशरथ शर्मा और उनके बेटे प्रमोद गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके अलावा रिया, राजा, अभिषेक, गोलू, आदि को भी चोटें आई है। वहीं दूसरे पक्ष से हरिहर प्रसाद, पूनम और छबिलाल घायल हुए है। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
