    गोरखपुर में पटाखे की चिंगारी से लगी आग, पार्क के बाहर खड़ी दो कारें खाक

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:23 AM (IST)

    गोरखपुर के कूड़ाघाट में पटाखे की चिंगारी से दो कारों में आग लग गई। दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गईं। एक कार सीएनजी से थी, जिससे विस्फोट का खतरा था, लेकिन दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। पुलिस जांच में एक कार के मालिक का पता चला है, जबकि दूसरी कार के मालिक की तलाश जारी है।

    आवास-विकास कालोनी कूड़ाधाट में गुरुवार की रात में हुई घटना।- जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आवास-विकास कालोनी कूड़ाघाट में गुरुवार की रात पटाखे की चिंगारी से पार्क के बाहर खड़ी दो कारों में आग लग गई। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां लपटों में घिर गईं और कुछ ही मिनट में जलकर राख हो गईं। एक कार सीएनजी से थी, जिससे विस्फोट की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

    हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहल्ले के कुछ बच्चे पार्क के किनारे पटाखे फोड़ रहे थे। अचानक एक पटाखा पार्किंग की ओर जा गिरा और वहां खड़ी एक पुरानी कार में आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में लपटें भड़क उठीं और बगल में खड़ी दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया।

    आसपास के लोगों ने पहले खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मौके से धुआं और आग की लपटें उठती देख एम्स थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पार्क के ठीक बगल में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया था। स्थानीय लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

    फायर ब्रिगेड की टीम दो गाड़ियों के साथ पहुंची और करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।सीएनजी कार का टैंक गर्म हो चुका था, लेकिन दमकलकर्मियों की तत्परता से विस्फोट नहीं हुआ।

    पुलिस की छानबीन में पता चला कि आग में जली पहली कार गिरधरगंज निवासी शिव नारायण राम की पत्नी वीना आनंद के नाम पर पंजीकृत है।उनके घर के सामने सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, इस वजह से उन्होंने कार को पार्क के पास खड़ा किया था।

    दूसरी कार करीब दो साल से वहीं खड़ी थी और उसका मालिकाना हक अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है।सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि समय रहते दमकल की टीम माैके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया।कोई जनहानि नहीं हुई है।