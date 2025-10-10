गोरखपुर में पटाखे की चिंगारी से लगी आग, पार्क के बाहर खड़ी दो कारें खाक

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। आवास-विकास कालोनी कूड़ाघाट में गुरुवार की रात पटाखे की चिंगारी से पार्क के बाहर खड़ी दो कारों में आग लग गई। देखते ही देखते दोनों गाड़ियां लपटों में घिर गईं और कुछ ही मिनट में जलकर राख हो गईं। एक कार सीएनजी से थी, जिससे विस्फोट की आशंका बढ़ गई थी, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया।

हादसा रात करीब 10:30 बजे हुआ।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मोहल्ले के कुछ बच्चे पार्क के किनारे पटाखे फोड़ रहे थे। अचानक एक पटाखा पार्किंग की ओर जा गिरा और वहां खड़ी एक पुरानी कार में आग पकड़ ली। कुछ ही पलों में लपटें भड़क उठीं और बगल में खड़ी दूसरी कार को भी अपनी चपेट में ले लिया।

आसपास के लोगों ने पहले खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। मौके से धुआं और आग की लपटें उठती देख एम्स थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। पार्क के ठीक बगल में बिजली का ट्रांसफार्मर लगा था, जिससे हादसे का खतरा और बढ़ गया था। स्थानीय लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।