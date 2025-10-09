एक करोड़ के विदेशी सिगरेट के साथ पकड़ा गया तस्कर, म्यांमार से दिल्ली हो रही थी सप्लाई
डीआरआइ ने गोरखपुर-लखनऊ हाइवे पर कालेसर के पास एक करोड़ रुपये की विदेशी सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोरिया में बनी यह सिगरेट म्यांमार से गुवाहाटी लाई गई थी और दिल्ली के एक कारोबारी तक पहुंचाई जानी थी। टीम को सूचना मिली थी और उन्होंने घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ा। पूछताछ जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने गोरखपुर-लखनऊ हाइवे पर कालेसर के पास से बुधवार को एक करोड़ कीमत की विदेशी सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोरिया में बनी सिगरेट म्यांमार से गुवाहाटी लाई गई थी। जहां से इसे दिल्ली के बड़े कारोबारी के पास ले जाया जा रहा था।
बुधवार को डीआरआइ को सूचना मिली थी कि विदेशी सिगरेट लेकर एक तस्कर गोरखपुर के रास्ते दिल्ली जा रहा है। इसके बाद डीआरआइ की टीम ने जगदीशपुर से लेकर कालेसर के बीच चौकसी बढ़ा दी। इस रास्ते गुजरने वाली गाड़ियों पर नजर रखने के दौरान एक गाड़ी को रोका।
गाड़ी की चेकिंग हुई तो बड़ी मात्रा में विदेशी सिगरेट पकड़ी गई। इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति लेकर जा रहा था। संदिग्ध गतिविधि देखकर डीआरआइ की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उससे पूछताछ की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक, कोरियन सिगरेट म्यांमार के रास्ते गुवाहाटी लाया गया था। इसके बाद बिहार, यूपी के रास्ते दिल्ली ले जाया जा रहा था।
विदेशी सिगरेट की दिल्ली समेत अन्य महानगरों में काफी अधिक मांग है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली ले जाई जा रही सिगरेट की पकड़ी गई है। फरवरी महीने में भी कुशीनगर-गोरखपुर फोरलेन पर जगदीशपुर के पास गुवाहाटी से तस्करी कर दिल्ली जा रही सिगरेट की बड़ी खेप पकड़ी गई थी।
एक बांस लदे ट्रक में 10 हजार पैकेट कोरिया निर्मित सिगरेट को छिपाया गया था। जिसकी कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई थी। गिरफ्तार दोनों आरोपी पश्चिमी यूपी के थे।
