एक करोड़ के विदेशी सिगरेट के साथ पकड़ा गया तस्कर, म्यांमार से दिल्ली हो रही थी सप्लाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) ने गोरखपुर-लखनऊ हाइवे पर कालेसर के पास से बुधवार को एक करोड़ कीमत की विदेशी सिगरेट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। कोरिया में बनी सिगरेट म्यांमार से गुवाहाटी लाई गई थी। जहां से इसे दिल्ली के बड़े कारोबारी के पास ले जाया जा रहा था।

बुधवार को डीआरआइ को सूचना मिली थी कि विदेशी सिगरेट लेकर एक तस्कर गोरखपुर के रास्ते दिल्ली जा रहा है। इसके बाद डीआरआइ की टीम ने जगदीशपुर से लेकर कालेसर के बीच चौकसी बढ़ा दी। इस रास्ते गुजरने वाली गाड़ियों पर नजर रखने के दौरान एक गाड़ी को रोका।