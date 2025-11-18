Language
    गोरखपुर शहर में आधी रात में ट्रक दौड़ा फैलाई सनसनी, पुलिस ने पकड़ा तो बोले- मस्ती कर रहे थे 

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:46 AM (IST)

    गोरखपुर में आधी रात को युवकों ने ट्रक से मोहद्दीपुर चौराहे पर पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी। पुलिस ने पीछा कर छह युवकों को गिरफ्तार किया। युवकों ने मस्ती में ऐसा करने की बात स्वीकारी। पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने और शांतिभंग का मुकदमा दर्ज किया। ट्रक को सीज कर दिया गया है।

    मोहद्दीपुर व कूड़ाघाट में तोड़ा बैरियर,पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

    जागरण संवाददाता,गोरखपुर। आधी रात शहर की शांत सड़कों पर ट्रक लेकर मौज-मस्ती करने निकले युवकों ने मोहद्दीपुर चौराहे पर पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी।पुलिसकर्मियों ने पीछा करने के साथ ही कूड़ाघाट में घेरा तो वहां भी बैरियर तोड़ने का प्रयास किया लेकिन पहिया में राड फंसने से ट्रक रुक गया। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले युवकों ने राहगीरों की जान जोखिम में डाल दी थी। कैंट पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक में सवार छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया।थानेदार ने इनके विरुद्ध लापरवाही पूवर्क वाहन चलाने व राहगीरों की जान खतरे में डालने का मुकदमा दर्ज कराया है।

    घटना शनिवार की देर रात करीब 12:15 बजे की है। मोहद्दीपुर चौराहे पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग चल रही थी। तभी विश्वविद्यालय चौराहे की ओर से एक ट्रक तेज प्रेशर हार्न बजाता हुआ आया।पुलिसकर्मियों ने बैरियर लगाकर टार्च दिखकर रोकने की कोशिश की, मगर चालक ने बैरियर तोड़ दिया और तेज रफ्तार में ट्रक लेकर कूड़ाघाट की ओर निकल गया।कंट्रोल रूम में सूचना देने के साथ ही कैंट थानेदार ने पीछा किया।

    कूड़ाघाट में चेकिंग कर रहे पुलिसकर्मियों ने चौराहे पर नाकाबंदी कर दी। रोकने की कोशिश करने पर चालक ने यहां भी बैरियर तोड़ने का प्रयास किया लेकिन पहिया में राड फंस गया। ट्रक के रुकने पर इसमें सवार सभी छहों युवक कूदकर भागने लगे। पुलिस टीम ने पीछा किया।

    रेलिंग कूदते समय सभी आरोपित ताल किनारे गिरे और पकड़ लिए गए। गिरफ्तार युवकों की पहचान भटहट के रंजीत पासवान, कैंपियरगंज के बसंतपुर गांव में रहने वाले सुहेल अहमद, गोरखनाथ सिंधी कालोनी के दीपक कुमार,चिलुआताल के मिर्जापुर निवासी बलराम निषाद,सचिन निषाद व गुलरिहा के काजीपुर में रहने वाले प्रमोद कुमार के रूप में हुई।

    तलाशी में सात मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ में युवकों ने स्वीकार किया कि वे सिर्फ मस्ती करने निकले थे और तेज रफ्तार में ट्रक चलाते हुए मोहद्दीपुर की ओर आ गए थे।ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

    सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि कैंट थाना प्रभारी संजय सिंह ने आरोपितों पर मुकदमा दर्ज कराने के साथ ही ट्रक को सीज कर दिया है। पूछताछ व जांच में कोई आपराधिक रिकार्ड न मिलने पर युवकों का रविवार की शाम शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया था।