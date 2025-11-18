पशुओं को उठाकर बिहार में ले जाने वाले तस्करों पर गैंगस्टर का केस, पुलिस के घेराबंदी करने पर जंगल में पिकअप छोड़कर हुए थे फरार 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पशु तस्करी कर कुशीनगर के रास्ते अवैध कटान और बिक्री करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। डीएम से अनुमोदन के बाद दर्ज किए गए इस केस में 12 कुख्यात तस्कर शामिल हैं, जिन्हें पुलिस पिछले कई महीनों से ट्रैक कर रही थी। यह वही गिरोह है, जिसने जून 2025 में पुलिस पीछा-कर के दौरान तीन पशु लदी पिकअप छोड़ दी थीं।गुजरती ट्रेन की आड़ लेकर फरार सभी आरोपित फरार हो गए थे।

25 जून को खोराबार पुलिस को सूचना मिली कि मवेशी लदे पिकअप का पीछा किया था। घिरने के बाद आरोपित रेलवे ट्रैक की ओर भाग निकले। पुलिस के पहुंचने पर गाड़ी से कूदकर जंगल की ओर भाग गए। पुलिस को मौके से तीन पिकअप मिली थी जिसमें पशु लदे थे।

इन वाहनों की नंबर प्लेट, चेसिस विवरण व सर्विलांस की मदद से की गई छानबीन में सामने आया कि यह गिरोह गोरखपुर, खोराबार, खजनी, बांसगांव और बेलघाट क्षेत्र से रात में पशु लादकर कुशीनगर की ओर निकलता था। बार्डर पार कराकर सिवान व गोपालगंज जिले में बनाए गए सेंटर पर पशुओं को पहुंचाते थे।गिरोह के सदस्यों की अलग-अलग भूमिकाएं तय थीं। किसी का काम वाहन उपलब्ध कराना था, कोई रास्ता दिखाता तो कोई पशुओं को पिकअप पर लादता था।

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य से गिरोह की गतिविधियों को प्रमाणित किया। इसके बाद जिलाधिकारी दीपक मीणा ने गैंग्सटर एक्ट लगाने की मंजूरी दी। सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि एसओ इत्यानंद पांडेय की तहरीर पर गैंग्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है। तस्करों के संपत्ति की जांच चल रही है।