गोरखपुर रेस्टोरेंट अग्निकांड में कर्मचारी की मौत के बाद भी नहीं निकली जांच टीमें, डीएम ने गठित की है 12 टीमें

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में रविवार को लगी भीषण आग और कर्मचारी की मौत के बाद शहर में होटल,रेस्टोरेंट और बैंक्वेट में आग से बचाव के लिए किए गए इंतजाम की हकीकत उजागर हो गई है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा जांच के लिए 12 टीमें तो गठित कर दी थीं, लेकिन सोमवार को एक भी टीम जांच के लिए नहीं निकली। अब कहा जा रहा है कि दो दिन बाद टीमें मैदान में उतरेंगी। इस देरी से सवाल उठ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार सुबह तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते चार मंजिला इमारत धुएं से भर गई। अंदर मौजूद कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई। बचने के प्रयास में बलरामपुर जिले के तुलसीपुर निवासी हाउसकीपिंग कर्मचारी पुरुषोत्तम अग्रहरी वाशरूम में घुस गए, लेकिन दम घुटने से उनकी मौत हो गई।

चार अन्य कर्मचारी किसी तरह बाहर निकलने में सफल रहे।फायर ब्रिगेड की चार टीमों ने तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझाई। प्रारंभिक जांच में शटार्ट सर्किट को आग की वजह माना गया है।

संचालक के पास फायर एनओसी नहीं थी,यह बात अग्निशमन विभाग की जांच में सामने आई। आग से दो करोड़ से अधिक के नुकसान का अनुमान है। मामले में अब तक किसी ने तहरीर नहीं दी है और न ही संचालक पर कोई कार्रवाई हुई है।

घटना के बाद डीएम दीपक मीणा ने शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र स्थित होटल,रेस्टोरेंट व बैंक्वेट हाल में सुरक्षा आडिट के लिए 12 टीमें गठित की थीं। इन टीमों में मजिस्ट्रेट के साथ जीडीए के इंजीनियर, विद्युत सुरक्षा विभाग और अग्निशमन विभाग के अधिकारी शामिल हैं।योजना के अनुसार, सोमवार से सभी टीमों को फील्ड में उतरना था, लेकिन किसी भी टीम की जांच शुरू नहीं हो सकी।