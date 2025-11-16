Gorakhpur Fire News: सुबह-सुबह रेस्टोरेंट में लगी भयंकर आग, दम घुटने से एक कर्मचारी की मौत
गोरखपुर के तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट में रविवार सुबह आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। गोंडा जिले के रहने वाले पुरुषोत्तम नामक कर्मचारी की दम घुटने से मौत हुई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में रविवार सुबह भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। धुएं से घिरा पूरा भवन दो घंटे तक जलता रहा और अंदर फंसे गोंडा निवासी कर्मचारी पुरुषोत्तम की दम घुटने से मौत हो गई। फायर ब्रिगेड की चार टीमों ने तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
तारामंडल स्थित वाटर वेज रेस्टोरेंट की है घटना, शार्ट सर्किट बताई जा रही वजह
रविवार सुबह 05:16 बजे फायर स्टेशन गोलघर को सूचना मिली कि तारामंडल में बौद्ध संग्रहालय के सामने वाटर वेज रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में आग लग गई है। सूचना मिलते ही रामगढ़ताल थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम जब मौके पर पहुंची तो तीन मंजिला इमारत का हर फ्लोर आग की चपेट में था। अग्निशमन दल ने लगातार दो घंटों तक पानी की बौछारें चलाकर आग पर नियंत्रण पाया। धुएं से भरे रेस्टोरेंट के वॉशरूम में हाउस कीपिंग कर्मचारी पुरुषोत्तम अचेत मिले। रामगढ़ताल पुलिस ने उसे अस्पताल ले गई, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
गोंडा जिले का रहने वाला था कर्मचारी, रामगढ़ताल थाना पुलिस ने परिवार को दी सूचना
प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण दम घुटना बताया जा रहा है। फायर विभाग के अनुसार आग लगने का कारण शार्ट-सर्किट प्रतीत हो रहा है। रेस्टोरेंट और बैंक्वेट में में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आंख पर काबू पा लिया गया है फायर ब्रिगेड की टीम नुकसान का आकलन कर रही है हाउसकीपिंग कर्मचारी के परिवार को हादसे की जानकारी दे दी गई है।
