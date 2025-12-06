मुश्किल में सफर: गोरखधाम आठ घंटे देर से पहुंची, एलटीटी एक्सप्रेस पांच घंटे लेट रवाना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बठिंडा-नई दिल्ली-गोरखपुर 12556 नंबर की गोरखधाम एक्सप्रेस शुक्रवार को भी आठ घंटे देर से गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर के रास्ते आजमगढ़ से लोकमान्य तिलक टर्मिनस जाने वाली 20104 एलटीटी एक्सप्रेस भी पांच घंटे लेट हो गई। यह दोनों ट्रेनों लगातार विलंब से चल रही हैं। एलटीटी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए यात्रियों को गोरखपुर जंक्शन पर रात गुजारनी पड़ रही। एलटीटी एक्सप्रेस जब से आजमगढ़ से चल रही है, तब से विलंबित हो रही है। यात्रियों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है।

ठंड में ट्रेनों की लेटलतीफी भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली-लखनऊ-गोरखपुर-मुजफ्फरपुर रूट पर ट्रेनें लगातार विलंब से चल रही हैं। 19038 नंबर की अवध एक्सप्रेस भी पांच घंटे की देरी से चल रही थी। गोरखपुर जंक्शन पर यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनें भी विलंबित हुईं। जानकारों का कहना है कि कोहरा पड़ने के साथ ट्रेनों का विलंबन और बढ़ेगा।

रेलवे प्रशासन ने कोहरा में वैसे भी ट्रेनों की गति नियंत्रित कर दिया है। कोहरा पड़ने पर फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे तथा बिना फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की गति से संचालित होंगी। घना कोहरा होने पर ट्रेनों की रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी।