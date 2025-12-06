Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways News: 19 दिसंबर तक निरस्त रहेगी गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 10:30 AM (IST)

    गोरखपुर-वाराणसी रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 19 दिसंबर तक गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। आजमगढ़-एलटीटी सुपरफास्ट गोरखपुर से चले ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    18 दिसंबर तक गोरखपुर से चलेगी आजमगढ़- एलटीटी सुपरफास्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर- वाराणसी रूट पर शनिवार से विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 19 दिसंबर तक गोरखपुर कैंट- वाराणसी सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। आजमगढ़ से चलने वाली एलटीटी सुपरफास्ट 18 दिसंबर तक गोरखपुर से चलेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आठ दिसंबर को चलने वाली 15022 गोरखपुर-शालिमार एक्सप्रेस गोरखपुर से 100 मिनट विलंब से चलेगी। 12 से 17 दिसम्बर तक 15008 लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस गोरखपुर में ही रुक जाएगी। यहीं से लखनऊ के लिए वापस हो जाएगी।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार वाराणसी मण्डल के मऊ-पिपरी डीह-दुल्लहपुर एवं मऊ-खुरहट के मध्य निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के चलते विभिन्न तिथियों में ट्रेनों का ब्लाक लिया गया है। कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, कई मार्ग बदलकर चलेंगी। कुछ रास्ते में नियंत्रित होंगी।

    निरस्त होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

    • 06 से 18 दिसम्बर तक चलने वाली 15130 वाराणसी सिटी-गोरखपुर कैंट एक्सप्रेस।
    • 06 से 19 दिसम्बर तक चलने वाली 15129 गोरखपुर कैंट- वाराणसी सिटी एक्सप्रेस।
    • 16 से 18 दिसम्बर तक चलने वाली 15103/15104 गोरखपुर-बनारस-गोरखपुर एक्सप्रेस।

    रास्ते में रुककर चलने वाली ट्रेनें

    • 06 से 17 दिसम्बर तक चलने वाली 20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-आजमगढ़ एक्सप्रेस गोरखपुर में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 07 से 18 दिसम्बर तक चलने वाली 20104 आजमगढ़-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस गोरखपुर से चलेगी।
    • 12 से 17 दिसम्बर तक चलने वाली 15008 लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस गोरखपुर में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 13 से 18 दिसम्बर तक चलने वाली 15007 वाराणसी सिटी-लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस गोरखपुर से चलाई जाएगी।
    • 15 दिसम्बर को चलने वाली 19091 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 16 दिसम्बर को चलने वाली 19092 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन से चलेगी।
    • 14 एवं 16 दिसम्बर को चलने वाली 01027 दादर-गोरखपुर विशेष गाड़ी औंड़िहार में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 16 एवं 18 दिसम्बर को चलने वाली 01028 गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी औंड़िहार से चलाई जाएगी।
    • 15 दिसम्बर को चलने वाली 12165 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 16 दिसम्बर को चलने वाली 12166 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस वाराणसी से चलाई जाएगी।
    • 16 दिसम्बर को चलने वाली 19489 अहमदाबाद-गोरखपुर एक्सप्रेस वाराणसी में यात्रा समाप्त करेगी।
    • 17 दिसम्बर को चलने वाली 19490 गोरखपुर-अहमदाबाद एक्सप्रेस वाराणसी से चलाई जाएगी।

    यह भी पढ़ें- SIR In UP: गोरखपुर शहर में ठिकाना बना चुके हैं अनजान चेहरे, संख्या 50 हजार से अधिक

    मार्ग बदलकर चलने वाली कुछ ट्रेनें

    • 06, 10, 13 एवं 17 दिसम्बर को चलने वाली 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस पावर रिवर्सल इन्दारा स्टेशन पर होगा। ट्रेन मऊ में नहीं रुकेगी।
    • 15, 16 एवं 17 दिसम्बर को चलने वाली 15017 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग प्रयागराज जं0-जंघई-सुलतानपुर-अयोध्या धाम-
    • मनकापुर-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
    • 16 दिसम्बर को चलने वाली 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जौनपुर-औड़िहार-गाजीपुर सिटी-बलिया के रास्ते चलेगी।
    • 13 एवं 17 दिसम्बर को चलने वाली 15018 गोरखपुर-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग मनकापुर-अयोध्या कैण्ट-सुलतानपुर-जंघई-प्रयागराज जंक्शन के रास्ते चलेगी।
    • 16 दिसम्बर को चलने वाली 15021 शालीमार-गोरखपुर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग जौनपुर-शाहगंज-अयोध्या कैण्ट-मनकापुर-गोरखपुर के रास्ते चलेगी।
    • 06 दिसम्बर को चलने वाली 15050 गोरखपुर-कोलकाता एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग भटनी-इंदारा-बलिया के रास्ते चलाई जाएगी।