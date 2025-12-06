Indian Railways News: 19 दिसंबर तक निरस्त रहेगी गोरखपुर कैंट-वाराणसी सिटी एक्सप्रेस, यहां देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर- वाराणसी रूट पर शनिवार से विभिन्न तिथियों में दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 19 दिसंबर तक गोरखपुर कैंट- वाराणसी सिटी एक्सप्रेस निरस्त रहेगी। आजमगढ़ से चलने वाली एलटीटी सुपरफास्ट 18 दिसंबर तक गोरखपुर से चलेगी।

आठ दिसंबर को चलने वाली 15022 गोरखपुर-शालिमार एक्सप्रेस गोरखपुर से 100 मिनट विलंब से चलेगी। 12 से 17 दिसम्बर तक 15008 लखनऊ जं.-वाराणसी सिटी कृषक एक्सप्रेस गोरखपुर में ही रुक जाएगी। यहीं से लखनऊ के लिए वापस हो जाएगी।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार वाराणसी मण्डल के मऊ-पिपरी डीह-दुल्लहपुर एवं मऊ-खुरहट के मध्य निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के चलते विभिन्न तिथियों में ट्रेनों का ब्लाक लिया गया है। कुछ ट्रेनें निरस्त रहेंगी, कई मार्ग बदलकर चलेंगी। कुछ रास्ते में नियंत्रित होंगी।



निरस्त होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें