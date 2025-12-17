Language
    Gorakhpur News: आटा चक्की में छिपाकर रखा ट्रांसफार्मर जब्त, बेचने की थी तैयारी

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:42 AM (IST)

    गोरखपुर के खजनी में ट्रांसफार्मर बेचने की तैयारी का मामला सामने आया है। बिजली निगम के जूनियर मीटर टेस्टर की मां की आटा चक्की में छुपाकर रखा गया ट्रांस ...और पढ़ें

    Hero Image

    आटा चक्की में लकड़ी के नीचे छुपाकर रखा गया ट्रांसफार्मर, सौजन्य इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भटहट के बाद अब खजनी में ट्रांसफार्मर बेचने की तैयारी का मामला सामने आया है। बिजली निगम के जूनियर मीटर टेस्टर (जेएमटी) की मां की आटा चक्की में छुपाकर रखा गया ट्रांसफार्मर जब्त किया गया है। कई मीटर और बिजली निगम के अन्य उपकरण भी मिले हैं। आटा चक्की भी चोरी की बिजली से संचालित करने की बात सामने आयी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि अभियंताओं ने इस पर चुप्पी साध ली है। खजनी में ही कनेक्शन का स्थाई विच्छेदन (पीडी) होने के बाद भी अभियंताओं ने लाइन छोड़ दी थी। इस लाइन से चाेरी से बिजली जलती मिली है। देर रात मामले की रिपोर्ट तैयार की जा रही थी। खजनी उपखंड के एसडीओ भोलानाथ हैं। उनवल उपकेंद्र के जेई अतुल राय और गंगटही उपकेंद्र के जेई राजेश मौर्य हैं।

    बिजली निगम के सहजनवा खंड अंतर्गत खजनी उपखंड में उनवल उपकेंद्र है। यहां के निविदा लाइनमैन गोविंद यादव की मां का बेलूडीहा गांव में आटा चक्की है। गोविंद यादव के एक भाई बिजली निगम में ही जेएमटी भी हैं। इस आटा चक्की पर तीन महीने से ज्यादा समय से बिजली निगम का ट्रांसफार्मर रखा हुआ था।

    ट्रांसफार्मर को कहीं बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस बीच किसी ने इसकी सूचना उच्चाधिकारियों को दे दी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर विद्युत वितरण मंडल द्वितीय के अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने विजिलेंस की टीम के साथ मंगलवार दोपहर बाद बेलूडीहा गांव में छापा मारा। आटा चक्की के अंदर छुपाकर रखा गया ट्रांसफार्मर मिला गया। साथ ही कई मीटर व अन्य उपकरण भी मिले। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर कहीं से चुराकर ले आया गया था।

    कनेक्शन पीडी किया, पोल व लाइन छोड़ दी
    खजनी उपखंड के गंगटही उपकेंद्र से सुखदेव तलहानी पुत्र रूपचंद के सतुआभार गांव स्थित ईंट भट्ठे काे बिजली दी जाती थी। सुखदेव ने रुपये जमा कर पांच पोल की 11 हजार वोल्ट की लाइन व ट्रांसफार्मर रखवाया था। ईंट भट्ठा बंद हो जाने के बाद सुखदेव तलहानी ने चार दिसंबर को कनेक्शन को पीडी करा दिया।

    नियमानुसार कनेक्शन पीडी होने के बाद पोल, ट्रांसफार्मर व तार हटा लेना चाहिए लेकिन बिजली निगम के अभियंताओं ने ऐसा नहीं किया। बिजली आपूर्ति जारी रहने पर कनेक्शन पीडी होने के बाद भी ईंट भट्ठे पर बिजली जलती मिली। इससे बिजली निगम को राजस्व का नुकसान होता रहा। अधीक्षण अभियंता दीपक कुमार ने सतुआभार में भी छापा मारा। उन्होंने यहां भी गड़बड़ी की पुष्टि की है।

    एसडीओ और दो जेई का जाना तय
    खजनी उपखंड क्षेत्र में आटा चक्की पर ट्रांसफार्मर रखने, पीडी के बाद भी लाइन व ट्रांसफार्मर न हटाने के मामले में एसडीओ और दोनों जेई की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। विभागीय जानकारों का कहना है कि यह बेहद गंभीर मामला है। इसमें एसडीओ और दो जेई के साथ ही जेएमटी और लाइनमैन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी तय है।

    भटहट में बेच दिया तीन एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर
    गोरखपुर: बिजली निगम के अभियंताओं व कर्मचारियों ने मिलकर भटहट उपकेंद्र में रखा तीन एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर बेच दिया है। इस मामले में जेई व एसडीओ को निलंबित किया जा चुका है। एंटी थेफ्ट बिजली थाना में एफआईआर भी दर्ज कराई जा चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।


    खजनी में एक आटा चक्की में रखा तकरीबन 16 केवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर बरामद किया गया है। आटा चक्की जेएमटी की मांग के नाम से है। सतुआभार में पीडी हो चुके कनेक्शन की लाइन नहीं उतारी गई थी। यहां बिजली का इस्तेमाल होते मिला है। पूरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

    -

    -दीपक कुमार, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण खंड द्वितीय