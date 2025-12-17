गोरखपुर में शिक्षकों की मौत से आक्रोश, सड़क पर शव रख छह घंटे तक किया प्रदर्शन

संवाद सूत्र, हरपुर-बुदहट। जैतपुर–नंदापार मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्राली की चपेट में आने से प्रधानाचार्य और शिक्षक की मौत के बाद क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। सोमवार रात पोस्टमार्टम के बाद जब दोनों शव पचौरी गांव पहुंचे तो स्वजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। मंगलवार तड़के कटसहरा–सोनबरसा मार्ग स्थित पचौरी चौराहे पर दोनों शव रख ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी आरोपित ईंट-भट्ठा के ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी और 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे।



सूचना पर थाना प्रभारी हरपुर-बुदहट विवेक मिश्रा पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। भीड़ बढ़ने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहजनवां, गीडा, खजनी और बेलीपार थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। वहीं खजनी तहसील के एसडीएम राजेश प्रताप भी मौके पर पहुंचे और स्वजन तथा ग्रामीणों से वार्ता की।

प्रशासन की ओर से स्वजन की मांग के अनुरूप 50 लाख रुपये मुआवजा और मृतक आश्रितों को नौकरी देने संबंधी ज्ञापन लेने के बाद सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक चला जाम और प्रदर्शन समाप्त हुआ। इसके बाद स्वजन और ग्रामीण दोनों शिक्षकों का शव लेकर सरयू नदी स्थित बिरहल घाट ले गए, जहां अंतिम संस्कार किया गया।

सुबोध, फाइल फोटो पचौरी गांव निवासी 55 वर्षीय रामपाल चौधरी और 42 वर्षीय सुबोध गौतम क्षेत्र के नेशनल गर्ल्स इंटर कालेज, समुदा में क्रमशः प्रधानाचार्य और शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। सोमवार को दोनों एक ही बाइक से गोरखपुर जा रहे थे। खजनी थाना के जैतपुर नंदापार चौराहे के पास ट्रैक्टर-ट्राली ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी जिससे दोनों सड़क पर गिर गए।