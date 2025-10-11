Indian Railways News: नियमित ट्रेनों में बर्थ नहीं, पूजा स्पेशल चल रहीं लेट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में यात्रियों का सफर मुश्किल भरा हो गया है। दीपावली और छठ पर्व पर गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में बर्थ नहीं है। नियमित ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहा। पूजा स्पेशल ट्रेनें अभी से विलंबित होने लगी हैं। ट्रेनें दो से 12 घंटे की देरी से चल रही हैं।

शुक्रवार को गोरखपुर से होकर चलने वाली 05302 नंबर की अंबाला-मऊ पूजा स्पेशल साढ़े नौ घंटे तथा 05580 आनंदविहार-पूर्णिया पूजा स्पेशल साढ़े बारह घंटे लेट से चल रही थी। अन्य ट्रेनों भी विलंबित थी। यात्री परेशान हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें तो चला दी है, लेकिन उसका समय से संचालन नहीं कर पा रहा। ट्रेनों का विलंबन देख यात्री संशय में हैं। कहीं, सफर में ही दीपावली और छठ पर्व न बीत जाए।

पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात आदि राज्यों से गोरखपुर आने वाली किसी भी नियमित ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। गोरखधाम, हमसफर, वैशाली, कुशीनगर और बांद्रा एक्सप्रेस के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं। पूजा स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है।

वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है, नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) के चलते वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 15 से 25 अक्टूबर तक नो रूम है। वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा।

05306 पूजा स्पेशल में एसी थर्ड में 18 अक्टूबर को 296 वेटिंग है। महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। 19038 बांद्रा एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 15 से 28 अक्टूबर तक नो रूम है।