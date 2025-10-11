Language
    त्योहारों में ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे यात्री, 15 से खुल जाएंगे पांच होल्डिंग एरिया

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:53 AM (IST)

    रेलवे ने त्योहारों के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब यात्री अपनी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंच सकेंगे। यह फैसला स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से समय पर स्टेशन पहुंचने और सुरक्षा जांच में सहयोग करने की अपील की है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में (दशहरा व दीपावली) भीड़ बढ़ने पर गोरखधाम समेत गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे। वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

    प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त भीड़ न हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए पांच होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। होल्डिंग एरिया 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे।

    भीड़ बढ़ने पर गोरखपुर पहुंचने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को बैठने व प्रसाधन केंद्र की भी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही विभिन्न माध्यमों से ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी।

    जानकारों के अनुसार एक होल्डिंग एरिया वीआइपी गेट के सामने गेट नंबर एक व दो के बीच, दूसरा कोच रेस्टोरेंट के सामने, तीसरा गेट नंबर पांच व छह के बीच, चौथा प्लेटफार्म नंबर एक स्थित कैब वे पर तथा पांचवां उत्तरी द्वार के बुकिंग हाल के सामने बनेगा।

    यात्रियों की सुरक्षा के लिए होल्डिंग एरिया समेत स्टेशन परिसर में उच्च क्षमता वाले 30 अतिरिक्त सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। 58 सीसी कैमरे पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 60 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी, जिन्हें होल्डिंग एरिया, गेट, टिकट काउंटर और फुट ओवरब्रिज पर तैनात किया जाएगा। जो यात्रियों की एक-एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

    जरूरत पड़ने पर यात्रियों का सहयोग भी करेंगे। सुरक्षा बल ट्रेनों के रवाना होने के समय के हिसाब से यात्रियों को होल्डिंग एरिया से प्लेटफार्मों पर जाने की अनुमति देंगे। प्लेटफार्मों पर पहुंचने के लिए भी रूट निर्धारित किया जाएगा। गेट पर ही यात्रियों के टिकट चेक कर लिए जाएंगे।

    अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर पूरी सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ा दी जाएगी। दरअसल, गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास चलते स्टेशन के प्रतीक्षालय और भवन टूट रहे हैं। जगह-जगह निर्माण कार्य चल रहा है।

    बीच वाला मुख्य फुट ओवरब्रिज भी टूट चुका है। सिर्फ दो ओवरब्रिज बचे हैं। ऐसे में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सामान्य दिनों में गोरखपुर जंक्शन से प्रतिदिन लगभग एक लाख लोग आवागमन करते हैं। त्योहारों में यह संख्या बढ़ जाती है।