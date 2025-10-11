त्योहारों में ट्रेन छूटने के 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे यात्री, 15 से खुल जाएंगे पांच होल्डिंग एरिया

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में (दशहरा व दीपावली) भीड़ बढ़ने पर गोरखधाम समेत गोरखपुर से बनकर चलने वाली ट्रेनों के यात्री निर्धारित प्रस्थान समय के 30 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचेंगे। वैशाली, सप्तक्रांति और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जैसी पासिंग ट्रेन के यात्रियों को 20 मिनट पहले प्लेटफार्म पर पहुंचने की अनुमति होगी।

प्लेटफार्मों पर अतिरिक्त भीड़ न हो और यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों की प्रतीक्षा के लिए पांच होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। होल्डिंग एरिया 15 अक्टूबर से खुल जाएंगे। भीड़ बढ़ने पर गोरखपुर पहुंचने वाले यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही रोक लिया जाएगा। होल्डिंग एरिया में यात्रियों को बैठने व प्रसाधन केंद्र की भी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही विभिन्न माध्यमों से ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी।

जानकारों के अनुसार एक होल्डिंग एरिया वीआइपी गेट के सामने गेट नंबर एक व दो के बीच, दूसरा कोच रेस्टोरेंट के सामने, तीसरा गेट नंबर पांच व छह के बीच, चौथा प्लेटफार्म नंबर एक स्थित कैब वे पर तथा पांचवां उत्तरी द्वार के बुकिंग हाल के सामने बनेगा।

यात्रियों की सुरक्षा के लिए होल्डिंग एरिया समेत स्टेशन परिसर में उच्च क्षमता वाले 30 अतिरिक्त सीसी कैमरे लगाए जाएंगे। 58 सीसी कैमरे पहले से ही कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 60 अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जाएगी, जिन्हें होल्डिंग एरिया, गेट, टिकट काउंटर और फुट ओवरब्रिज पर तैनात किया जाएगा। जो यात्रियों की एक-एक गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

अनधिकृत यात्रियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। यात्रियों की भीड़ बढ़ने पर पूरी सतर्कता के साथ निगरानी बढ़ा दी जाएगी। दरअसल, गोरखपुर जंक्शन के पुनर्विकास चलते स्टेशन के प्रतीक्षालय और भवन टूट रहे हैं। जगह-जगह निर्माण कार्य चल रहा है।