गोरखपुर में बोले सीएम योगी, अब चीन से नहीं आती लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमा, अपने टेराकोटा से बन रहीं

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्वदेशी उत्पादों के लिए उद्यमियों, शिल्पकारों को प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वदेशी के माध्यम से हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फार लोकल और लोकल फार ग्लोबल के अभियान को आगे बढ़ाना है।

उन्होंने कहा कि 2017 के पहले दीवाली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियां उस चीन से आती थीं जो देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करता है। आज ओडीओपी के जरिये टेराकोटा की मिट्टी की बनी मूर्तियां मार्केट में हैं। अब तो टेराकोटा को जीआई टैग भी मिल गया है, जिससे यह देश दुनिया में कहीं भी बिना किसी सवाल के बिक सकता है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक प्रगति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक आइटम के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है। देश में अकेले 60 प्रतिशत मोबाइल यूपी में बन रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भरता के हर एक क्षेत्र में माडल बनता जा रहा है। प्रदेश ने कानून व्यवस्था के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इनलैंड वाटरवे में प्रगति की लंबी छलांग लगाई है।

उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र दो एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या 16 है। देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा के जेवर में बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के 6 छह शहरों में मेट्रो ट्रेन की सेवाएं मिल रही हैं। राज्य के सभी बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।

पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माह प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस निर्माण के उद्यम का उद्घाटन भी होने जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक बस उत्तर प्रदेश में भी बनेगी। इससे पर्यावरण संरक्षण तो होगा ही रोजगार भी बढ़ेगा।

उन्होंने कहा कि देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया तक उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। देश में पहली रैपिड रेल चलाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सड़कों के मामले में सबसे सुदृढ़ इंटरस्टेट कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की है। यूपी में गांव गांव तक सड़कों का संजाल बिछ चुका है।

स्वदेशी ही खरीदें, गिफ्ट भी स्वदेशी दें: योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया कि स्वदेशी उत्पादों को लेकर आने वाले समय में वह और बड़ा प्लेटफार्म उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने लोगों से स्वदेशी मेले में आने, उत्पाद क्रय करके कारीगरों के श्रम का सम्मान करने की अपील करते हुए कहा कि जीएसटी रिफार्म से बाजार में चहल पहल है, जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें। जो भी गिफ्ट दें, स्वदेशी गिफ्ट दें।



आत्मनिर्भरता में यूपी का प्रदर्शन अभिनंदनीय : कमलेश पासवान

स्वदेशी मेला के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की राह पर है। अब ब्रह्मोस मिसाइल और एके 2023 रायफल भी यूपी में बनने लगी है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि सीएम योगी ने यूपी में सुरक्षा, कानून व्यवस्था और निवेश के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। आज उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक मोबाइल उत्पादन करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता का संकल्प दिलाने के साथ स्वदेशी डिजिटल क्रांति लाने का काम किया है। केंद्रीय राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक जिला एक उत्पाद योजना की भी सराहना की।

सीएम के मार्गदर्शन में मजबूत हुआ ब्रांड यूपी : राकेश सचान स्वदेशी मेला के उद्घाटन समारोह में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री राकेश सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जा रहा है। एक साथ सभी जिलों में ऐसा आयोजन करने वाला उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तीन संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित हो चुके हैं। इससे सीएम योगी के मार्गदर्शन के पूरे राज्य के उद्यमियों को प्रोत्साहन तो मिला ही, ब्रांड यूपी को भी और मजबूती मिली। उन्होंने बताया कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की महत्वाकांक्षी योजना सीएम युवा योजना में अब तक 95 हजार युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। राकेश सचान ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट अर्थव्यवस्था में भरपूर योगदान दे रही हैं। सीएम योगी के मार्गदर्शन में छोटे उद्यमियों को भी बड़ा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।



सीएम योगी ने यूपी को बना दिया उत्तम प्रदेश : रविकिशन



सांसद रविकिशन शुक्ल ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि सीएम योगी ने यूपी को बीमारु राज्य की छवि से बाहर निकालकर उत्तम प्रदेश बना दिया है। आज उत्तर प्रदेश विकास के मामले में नजीर पेश कर रहा है। उनके एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना का उनका विजन साकार रूप में पूरे देश में हिट हो गया है।



