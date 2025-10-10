गोरखपुर में सीएम योगी ने आवंटियों को सौंपी चाभी, बोले-हर परिवार के आवास का सपना साकार करेगी सरकार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद परिवार के आवास का सपना साकार करेगी। उन्होंने कहा कि हर परिवार की यह तमन्ना होती है कि वह अपने बलबूते पर अपना घर बनाए, सिर पर छत हो। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक होती है। केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार हर जरूरतमंद के इस सपने को पूरा करने में भरपूर मदद कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को दीवाली से पहले गोरखपुर में पाम पैराडाइज योजना में 160 परिवारों को ईडब्ल्यूएस और एलआइजी फ्लैट की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण की 118 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी जरूरतमंदों को सम्मानजनक आवास मिले।

उन्होंने कहा कि कार्तिक मास के पावन अवसर पर 120 परिवारों को घर की सौगात मिल रही है, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। परियोजना के तहत सबसे पहले 40 ऐसे परिवारों को घर दिए गए हैं जो खोराबार टाउनशिप एवं मेडिसिटी परियोजना में विस्थापित हुए। परियोजना में कुल 9 हजार से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से फिलहाल 160 लोगों को लाभ मिला है।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट 5.40 लाख रुपये में मिल रहा है, जिसकी बाजार कीमत करीब 13 से 15 लाख रुपये है। वहीं 41 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला एलआईजी फ्लैट 10.80 लाख रुपये में उपलब्ध कराया गया है, जिसकी वास्तविक लागत 19-20 लाख रुपये है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन हाईराइज फ्लैट्स की विशेषता यह है कि ये रामगढ़ ताल और चिड़ियाघर के पास स्थित हैं। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे एक सोसाइटी गठित करें और भवन के रखरखाव के लिए धन एकत्र करें ताकि लंबे समय तक इस सुविधा का लाभ लिया जा सके।

सीएम योगी ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार माफियाओं से कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए आवास बना रही है। पिछले साल प्रयागराज में माफिया की जमीन पर 76 आवास बनाकर गरीबों को दिए गए। कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन ने गीत गाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया और दीवाली से पहले घर मिलने की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान, सांसद रवि किशन शुक्ला, एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, प्रदीप शुक्ला, महेंद्र पाल सिंह, श्रवण निषाद, महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।