    गोरखपुर में CM योगी ने किया यूपी ट्रेड फेयर 2025 का उद्घाटन, बोले- स्वदेशी उत्पादों से आत्मनिर्भर बनेगा प्रदेश

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 12:41 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में यूपी ट्रेड फेयर 2025 का शुभारंभ किया। उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दिया और कहा कि इससे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का निर्माण होगा। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की बात कही। योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को उद्यम प्रदेश बनाने और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

    यूपी ट्रेड फेयर–स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चंपा देवी पार्क में शुक्रवार को यूपी ट्रेड फेयर–स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दीपावली के पहले पूरे प्रदेश में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह मेला आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो भी खरीदें, स्वदेशी खरीदें, जो भी उपहार दें, स्वदेशी दें। जब भारत का पैसा भारत में रहेगा तभी भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली के पहले जब बाजारों में रौनक बढ़ी है, ऐसे समय में उत्तर प्रदेश सरकार ने 75 जिलों में एक साथ स्वदेशी उत्पादों के ट्रेड फेयर लगाने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सेक्टर को नया बाजार उपलब्ध कराना है।

    उन्होंने कहा कि हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में प्रदेश के 2200 से अधिक उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई थी। यह उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है, जो विवादों से निकलकर उद्यम प्रदेश बन गया है। 

    मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि प्रदेश में आज 96 लाख एमएसएमई इकाइयां सक्रिय हैं, जिनसे दो करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। उद्यम लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तकनीक आएगी और विकास का नया मार्ग खुलेगा।

    उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2017 से पहले उद्योग लगाना सपना था, लेकिन अब सुरक्षा, पारदर्शिता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बेहतर व्यवस्था के चलते निवेशक खुद आगे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बन चुका है। आज देश के 55 फीसदी मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं।

    मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के टेराकोटा उत्पादों की विशेष प्रशंसा करते हुए कहा कि गोरखपुर के कारीगरों ने मिट्टी से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। उन्हें जीआई टैग मिलना गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि दीपावली पर लोग लक्ष्मी-गणेश की स्वदेशी मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदें ताकि स्थानीय कारीगरों की मेहनत का सम्मान हो।

    मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि इसके तहत युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गोरखपुर की एक बेटी ने मसाले बनाकर अपनी ब्रांड तैयार की है, वहीं एक युवक ने गोबर से धूप और दीपक बनाकर आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना है।

    कार्यक्रम में 120 से अधिक स्टॉल लगे हैं, जिनमें प्रदेशभर के उद्यमी और महिला स्वयं सहायता समूह अपने स्वदेशी उत्पाद प्रदर्शित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों से अपील की कि दीपावली पर स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को जीवन में उतारें।

    कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा और विकसित उत्तर प्रदेश तभी बनेगा जब हर जनपद का व्यापारी, उद्यमी और नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा।

    कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सभी उद्यमियों, महिला समूहों और नागरिकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं।