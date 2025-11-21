कोहरे में अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे हो जाएगी ट्रेनों की रफ्तार, लगाई गई है 980 फॉग सेफ डिवाइस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरे में पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली ट्रेनों की अधिकतम गति 75 किमी प्रति घंटे हो जाएगी। जिन ट्रेनों में फाग सेफ डिवाइस नहीं लगी है, वह अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ही चलेंगी। पूर्वोत्तर रेलवे में ट्रेनों की अधिकतम गति 110 किमी प्रति घंटे है।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे में कुल 980 फाग सेफ डिवाइस लगाई गई हैं। जिनमें लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 250 तथा वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। फाग सेफ डिवाइस जीपीएस आधारित होती है।

कोहरे के दौरान सुरक्षित, संरक्षित एवं अपेक्षाकृत तेज ट्रेन संचालन में आधुनिक जीपीएस आधारित फॉग सेफ डिवाइस का महत्पूर्ण योगदान है। इस डिवाइस के उपयोग में आने के पूर्व कोहरे के दौरान अधिकतम गति 60 किमी प्रति घंटा अनुमेय थी। फॉग सेफ डिवाइस के लग जाने के बाद अधिकतम अनुमेय गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई है।