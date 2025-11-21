Indian Railways News: एक दिसंबर से 15 फरवरी तक गोरखपुर-आनंद विहार समेत निरस्त रहेंगी 24 ट्रेनें, यहं देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक दिसंबर से 15 फरवरी तक विभिन्न तिथियों में गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस समेत 24 ट्रेनें निरस्त रहेंगी। गोरखपुर-आनंदविहार हमसफर और बाघा एक्सप्रेस सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चल रहीं 26 ट्रेनों के फेरे (आवृत्ति) भी विभिन्न तिथियों में कम हो जाएंगे।

रेलवे प्रशासन ने कोहरा के चलते खराब मौसम का हवाला देते हुए ढाई माह तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित कर दिया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार कोहरे में ट्रेनों की गति कम होने से लाइन क्षमता कम हो जाती है, जिसके कारण ट्रेनों की संख्या में कमी की जाती है।

इस दौरान कम आक्यूपेंसी वाली कुछ ट्रेनों को निरस्त किया गया है तथा कुछ ट्रेनों के फेरे घटाए गए हैं। कोहरे के दौरान ट्रेनों का सामान्य एवं संरक्षित संचलन हो सके। यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को ध्यान में रखते हुए शीतकालीन मौसम में लाइन में क्षमता की कमी एवं परिचालनिक कठिनाइयों के कारण गाड़ियों का रेग्यूलेशन किया गया है।



निरस्त रहने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

12595 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 01 दिसम्बर से 12 फरवरी तक।

12596 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 02 दिसम्बर से 13 फरवरी तक।

15057 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 04, 11, 18, 25 दिसंबर को, 01, 08, 15, 22, 29 जनवरी को तथा 05 एवं 12 फरवरी को।

15058 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 03, 10, 17, 24, 31 दिसम्बर को 07, 14, 21, 28 जनवरी को तथा 04 एवं 11 फरवरी को।

14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर एक्सप्रेस 03 दिसम्बर से 02 मार्च तक।

14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस 01 दिसम्बर से 28 फरवरी तक।

14213 वाराणसी-बहराइच एक्सप्रेस 01 दिसम्बर से 28 फरवरी तक।

14214 बहराइच-वाराणसी एक्सप्रेस 02 दिसम्बर से 01 मार्च तक।

15903 डिब्रुगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26 एवं 29 दिसम्बर तथा 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 जनवरी और 02, 06, 09, 13, 16, 20, 22, 27 फरवरी को।

15904 चंडीगढ़-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28 एवं 31 दिसम्बर तथा 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25 एवं 28 जनवरी और 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22 एवं 25 फरवरी को।

15621 कामाख्या़-आनन्द विहार टर्मिनस़ एक्सप्रेस 04, 11, 18 एवं 25 दिसम्बर तथा 01, 08, 15, 22 एवं 29 जनवरी और 05, 12, 19 एवं 26 फरवरी को।

15622 आनन्द विहार टर्मिनस़़-कामाख्या एक्सप्रेस 05, 12, 19 एवं 26 दिसम्बर तथा 02, 09, 16, 23 एवं 30 जनवरी और 06, 13, 20 एवं 27 फरवरी को। फेरे कम होने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें

15033/15034 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं0-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 02, 03, 08, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 दिसम्बर तथा 05, 06, 07, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 जनवरी और 02, 03, 04, 09, 10 एवं 11 फरवरी को निरस्त रहेगी।

12571 गोरखपुर-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 दिसम्बर तथा 04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28 जनवरी और 01, 04, 08, 11 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।

12572 आनन्द विहार टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29 दिसम्बर तथा 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी और 02, 05, 09 एवं 12 फरवरी को निरस्त रहेगी।

15079/15080 पाटलिपुत्र-गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01, 03, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31 दिसम्बर तथा 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 जनवरी और 01, 02, 04, 06, 08, 09, 11, 13 एवं 15 फरवरी को निरस्त रहेगी।

13019 हावड़ा-काठगोदाम एक्सप्रेस 07, 14, 21 एवं 28 दिसम्बर तथा 04 11, 18 एवं 25 जनवरी और 01, 08, 15 एवं 22 फरवरी को निरस्त रहेगी।

13020 काठगोदाम-हावड़ा एक्सप्रेस 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।

12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 02, 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी।

12524 न्यू जलपाईगुड़ी-आनन्द विहार टर्मिनस एक्सप्रेस 03, 10, 17, 24 एवं 31 दिसम्बर तथा 07 14, 21 एवं 28 जनवरी और 04, 11, 18 एवं 25 फरवरी को निरस्त रहेगी।

11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस 01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25 एवं 29 दिसम्बर तथा 01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29 जनवरी और 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23 एवं 26 फरवरी को निरस्त रहेगी।

11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस 02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26 एवं 30 दिसम्बर तथा 02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27 एवं 30 जनवरी और 03, 06, 10, 13, 17, 20, 24 एवं 27 फरवरी को निरस्त रहेगी।

15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ एक्सप्रेस 06, 13, 20 एवं 27 दिसम्बर तथा 03 10, 17, 24 एवं 31 जनवरी और 07, 14, 21 एवं 28 फरवरी को निरस्त रहेगी।

15910 लालगढ़़-डिब्रूगढ एक्सप्रेस 09, 16, 23 एवं 30 दिसम्बर तथा 06 13, 20 एवं 27 जनवरी और 03, 10, 17 एवं 24 फरवरी को निरस्त रहेगी। दो से पांच दिसंबर तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन

गोंडा-बुढ़वल रेलखंड पर घाघरा घाट-चौकाघाट-बुढ़वल स्टेशन के मध्य (11 किमी) तीसरी लाइन को चालू करने के लिए दो से पांच दिसंबर तक नानइंटरलाकिंग होगी। इस दौरान कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पांच दिसंबर को चलने वाली 55094 गोंडा-गोरखपुर सवारी गाड़ी तथा छह दिसंबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। कई ट्रेनें मार्ग बदलकर चलेंगी। कुछ विलंबित होकर छूटेंगी।



