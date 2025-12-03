कोहरे का असर: गोरखधाम साढ़े तीन घंटे लेट, LTT तीन घंटे विलंब से रवाना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड के साथ ट्रेनों की लेटलतीफी भी बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को भी दर्जनों ट्रेनें विलंब से चलीं। 12556 नंबर की बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे की देर से गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 20104 नंबर की एलटीटी सुपरफास्ट भी तीन घंटे लेट से रवाना हुई। ठंड में यात्री ठिठुरते रहे। गोरखपुर जंक्शन पर देर रात तक यात्री परेशान रहे।

ट्रेनों का सर्वाधिक विलंबन दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-मुजफ्फरपुर-दरभंगा रूट पर हो रहा है। नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस तो रोज लेट हो रही है। 02570 नंबर की स्पेशल ट्रेन नौ घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। नई दिल्ली-बरौनी 02564 नंबर की स्पेशल एक्सप्रेस भी तीन घंटे विलंब से पहुंची।

जानकारों का कहना है कि अभी तो कोहरा नहीं पड़ रहा। 15 दिसंबर के आसपास कोहरा पड़ने के साथ ट्रेनों का विलंबन और बढ़ जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोहरा में वैसे भी ट्रेनों की गति नियंत्रित कर दिया है। कोहरा पड़ने पर फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे तथा बिना फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की गति से संचालित होंगी।