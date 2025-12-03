Language
    कोहरे का असर: गोरखधाम साढ़े तीन घंटे लेट, LTT तीन घंटे विलंब से रवाना

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 09:03 AM (IST)

    गोरखपुर में ठंड के साथ ट्रेनों की लेटलतीफी बढ़ गई है। गोरखधाम एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे और एलटीटी सुपरफास्ट तीन घंटे देरी से रवाना हुई। दिल्ली रूट पर ट ...और पढ़ें

    कोहरा के पहले ही धड़ाम हो गई है गाड़ियों की रफ्तार। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड के साथ ट्रेनों की लेटलतीफी भी बढ़ती ही जा रही है। मंगलवार को भी दर्जनों ट्रेनें विलंब से चलीं। 12556 नंबर की बठिंडा-गोरखपुर गोरखधाम एक्सप्रेस साढ़े तीन घंटे की देर से गोरखपुर पहुंची। गोरखपुर से एलटीटी जाने वाली 20104 नंबर की एलटीटी सुपरफास्ट भी तीन घंटे लेट से रवाना हुई। ठंड में यात्री ठिठुरते रहे। गोरखपुर जंक्शन पर देर रात तक यात्री परेशान रहे।

    ट्रेनों का सर्वाधिक विलंबन दिल्ली-कानपुर-लखनऊ-गोरखपुर-मुजफ्फरपुर-दरभंगा रूट पर हो रहा है। नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल एक्सप्रेस तो रोज लेट हो रही है। 02570 नंबर की स्पेशल ट्रेन नौ घंटे विलंब से गोरखपुर पहुंची। नई दिल्ली-बरौनी 02564 नंबर की स्पेशल एक्सप्रेस भी तीन घंटे विलंब से पहुंची।

    जानकारों का कहना है कि अभी तो कोहरा नहीं पड़ रहा। 15 दिसंबर के आसपास कोहरा पड़ने के साथ ट्रेनों का विलंबन और बढ़ जाएगा। रेलवे प्रशासन ने कोहरा में वैसे भी ट्रेनों की गति नियंत्रित कर दिया है। कोहरा पड़ने पर फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 75 किमी प्रति घंटे तथा बिना फाग सेफ डिवाइस लगी ट्रेनें अधिकतम 60 किमी प्रति घंटे की गति से संचालित होंगी।

    यह भी पढ़ें- Indian Railways News: आठ की जगह चार घंटे पहले बना बिहार संपर्क क्रांति का चार्ट, यात्री हुए परेशान

    घना कोहरा होने पर ट्रेनों की रफ्तार और धीमी पड़ जाएगी। यात्रियों की यह परेशानी फरवरी तक रहेगी। रेलवे प्रशासन ने कोहरा और खराब मौसम का हवाला देते हुए पहले से ही 15 फरवरी तक 24 ट्रेनों को निरस्त कर दिया है। 26 ट्रेनों के फेरे कम कर दिए हैं।

    एक तो ट्रेनों का निरस्तीकरण और ऊपर से विलंबन कोढ़ में खाज का कार्य कर रहा है। गोरखपुर रूट पर चलने वाली पूजा स्पेशल ही नहीं रुटीन ट्रेनों की गति धड़ाम हो गई है। समय पालन पूरी तरह ध्वस्त हो गई है।