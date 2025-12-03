Language
    Indian Railways News: आठ की जगह चार घंटे पहले बना बिहार संपर्क क्रांति का चार्ट, यात्री हुए परेशान

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:31 AM (IST)

    गोरखपुर में बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को चार्ट बनने में देरी के कारण परेशानी हुई। पहले आठ घंटे पहले चार्ट बनता था, लेकिन इस बार चार ...और पढ़ें

    अब चार की जगह आठ घंटे पहले बनने लगा है ट्रेनों का आरक्षण चार्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। गोरखपुर निवासी प्रवीण कुमार को मंगलवार को 12565 नंबर की बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नई दिल्ली जाना था। एसी थर्ड में उनका टिकट नौ वेटिंग था। सुबह उठकर वे ट्रेन का आरक्षण चार्ट बनने का इंतजार कर रहे थे, शायद वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाए।

    आठ बजे जब उन्होंने पीएनआर चेक किया तो आरक्षण चार्ट नहीं बना था। जबकि, ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनने के नियम का समय पूरा हो चुका था। वह परेशान हो गए, कहीं नियम में फिर बदलाव तो नहीं हो गया। 11 बजे तक वह पीएनआर चेक करते रहे।

    अंत में निराश हो गए। आठ की जगह जब चार घंटे पहले दोपहर 12 बजे के आसपास ट्रेन का आरक्षण चार्ट बना तो उनका वेटिंग टिकट बी टू में बर्थ नंबर 48 पर कन्फर्म हो गया। प्रवीण की तरह सैकड़ों यात्री बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आरक्षण चार्ट को लेकर परेशान रहे।

    जानकारों का कहना है कि दरभंगा से ही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का चार्ट नहीं बना था। ओरिजनेटिंग स्टेशन से चार्ट नहीं बनने के चलते पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में भी ट्रेन का आरक्षण नहीं बन पाया था। जबकि, जैसे ही चार घंटे पहले का समय पूरा हुआ आटोमेटिक चार्ट बन गया।

    हालांकि, अब चार की जगह आठ घंटे पहले ही चार्ट बन जा रहा, लेकिन अभी यह व्यवस्था मैनुअल ही चल रही है। आठ घंटे पहले मैनुअल चार्ट नहीं बनने पर चार घंटे पहले आटोमेटिक चार्ट चार घंटे पहले बन जा रहा है। जल्द ही आठ घंटे पहले भी आटोमेटिक आरक्षण चार्ट बनना शुरू हो जाएगा।

    रेलवे बोर्ड ने इसके लिए सभी जोन के महाप्रबंधकों और प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड के निदेशक (यात्री विपणन) प्रवीण कुमार ने 18 नवंबर को जारी निर्देश में कहा है कि यदि कोई जोनल रेलवे ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम आठ घंटे पहले प्रथम आरक्षण चार्ट तैयार नहीं करता है तो सिस्टम स्वतः (आटोमेटिक) इसे अंतिम रूप दे देगा।

    यद्यपि, सुबह पांच से दोपहर बाद दो बजे के बीच प्रस्थान करने वाली ट्रेनों के लिए आरक्षण चार्ट जारी करने का समय पूर्ववत यानी रात नौ बजे तक निर्धारित रहेगा। द्वितीय यानी अपडेट आरक्षण चार्ट जारी करने के समय में कोई बदलाव बदलाव नहीं किया गया है।