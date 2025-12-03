Indian Railways News: आठ की जगह चार घंटे पहले बना बिहार संपर्क क्रांति का चार्ट, यात्री हुए परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। रेल यात्रियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। गोरखपुर निवासी प्रवीण कुमार को मंगलवार को 12565 नंबर की बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस से नई दिल्ली जाना था। एसी थर्ड में उनका टिकट नौ वेटिंग था। सुबह उठकर वे ट्रेन का आरक्षण चार्ट बनने का इंतजार कर रहे थे, शायद वेटिंग टिकट कन्फर्म हो जाए।

आठ बजे जब उन्होंने पीएनआर चेक किया तो आरक्षण चार्ट नहीं बना था। जबकि, ट्रेन छूटने के आठ घंटे पहले आरक्षण चार्ट बनने के नियम का समय पूरा हो चुका था। वह परेशान हो गए, कहीं नियम में फिर बदलाव तो नहीं हो गया। 11 बजे तक वह पीएनआर चेक करते रहे।

अंत में निराश हो गए। आठ की जगह जब चार घंटे पहले दोपहर 12 बजे के आसपास ट्रेन का आरक्षण चार्ट बना तो उनका वेटिंग टिकट बी टू में बर्थ नंबर 48 पर कन्फर्म हो गया। प्रवीण की तरह सैकड़ों यात्री बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आरक्षण चार्ट को लेकर परेशान रहे।

जानकारों का कहना है कि दरभंगा से ही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का चार्ट नहीं बना था। ओरिजनेटिंग स्टेशन से चार्ट नहीं बनने के चलते पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर में भी ट्रेन का आरक्षण नहीं बन पाया था। जबकि, जैसे ही चार घंटे पहले का समय पूरा हुआ आटोमेटिक चार्ट बन गया।

हालांकि, अब चार की जगह आठ घंटे पहले ही चार्ट बन जा रहा, लेकिन अभी यह व्यवस्था मैनुअल ही चल रही है। आठ घंटे पहले मैनुअल चार्ट नहीं बनने पर चार घंटे पहले आटोमेटिक चार्ट चार घंटे पहले बन जा रहा है। जल्द ही आठ घंटे पहले भी आटोमेटिक आरक्षण चार्ट बनना शुरू हो जाएगा।