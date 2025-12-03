गोरखपुर में मॉल की तीसरी मंजिल से गिरा आठ साल का मासूम, हालत गंभीर
गोरखपुर के ओरियन मॉल में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तीसरी मंजिल से आठ साल का बच्चा नीचे गिर गया। दिव्यनगर निवासी अनिकेत पांडेय का बेटा अद्विक खेलते ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ओरियन माल की तीसरी मंजिल से मंगलवार की रात आठ वर्षीय बच्चा नीचे गिर गया। घटना के बाद माल में अफरा-तफरी मच गई। परिवार के साथ आया बच्चा ओपन फूड कोर्ट की रेलिंग के पास बैठा था। परिवार के लोगों ने उसे नाजुक हालत में सिटी हास्पिटल में भर्ती कराया है।पुलिस सीसी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है।घटना के बाद माल की सुरक्षा व्यवस्था जांच के दायरे में है।
दिव्यनगर, खोराबार निवासी अनिकेत पांडेय होटल में फाइनेंस मैनेजर हैं। मंगलवार की रात उनकी पत्नी साक्षी अपने बेटे अद्विक (8), बेटी अदिति (3) और बहन स्मिता मिश्रा व जया मिश्रा के साथ माल घूमने गई थीं। परिवार तीसरी मंजिल के ओपन फूड कोर्ट में बैठा था। रात 10 बजे के करीब अद्विक खेलते-खेलते टेबल पर चढ़ गया और संतुलन बिगड़ने की वजह से रेलिंग से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गिर पड़ा।कई ग्राहक बच्चे की ओर दौड़े, सुरक्षा कर्मियों ने स्थिति संभालने की कोशिश की।
परिजन उसे आनन-फानन में टाइमनियर हास्पिटल, फिर शकुंतला हास्पिटल ले गए। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद, गंभीर अवस्था देखते हुए बच्चे को सिटी हास्पिटल रेफर किया गया।उधर, घटना की सूचना मिलते ही अनिकेत पांडेय भी अस्पताल पहुंचे। खराब हालत देखकर वे बार-बार रोते और इधर-उधर घूमते दिखे।डाक्टरों का कहना है कि बच्चे को कई गहरी चोटें आई हैं उसकी स्थित नाजुक है। प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट संजय सिंह ने बताया कि घटना की सही जानकारी के लिए सीसी कैमरे का फुटेज निकाला जा रहा है।
एंबुलेंस न आने पर अपनी कार से अस्पताल ले गए विशाल:
गोलघर निवासी विशाल जायसवाल भी उसी समय परिवार के साथ माल में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि हादसा उनके सामने हुआ और बच्चे को गिरते ही माल में चीख-पुकार मच गई।विशाल के अनुसार, उन्होंने तत्काल एंबुलेंस को काल किया, लेकिन समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंची। बच्चे की हालत गंभीर देख उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए अपनी कार से ही घायल मासूम को अस्पताल पहुंचाया।उन्होंने कहा कि अगर देर होती तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।
