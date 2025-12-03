Language
    लोको पायलटों की सतर्कता और सूझबूझ से टली ट्रेन दुर्घटना, रेलवे ने किया पुरस्कृत

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 07:25 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल में लोको पायलटों की सतर्कता से ट्रेन दुर्घटना टल गई। महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेलकर्मियों को ' ...और पढ़ें

    पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर के साथ पुरस्कृत रेलकर्मी। फोटो: रेलवे 

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल स्थित लोको पायलटों की सतर्कता और सूझबूझ से ट्रेन दुर्घटना टल गई है। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोको पायलटों समेत विभिन्न मंडलों के चार रेलकर्मियों को 'स्टार परफार्मर आफ द मंथ' घोषित कर पुरस्कृत किया है। महाप्रबंधक ने मंगलवार को रेलकर्मियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान पाकर रेलकर्मियों के चेहरे खिल उठे।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 29 सितंबर को गोमतीनगर-छपरा 15113 नंबर की एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर चल रहे लखनऊ मंडल के लोको पायलट युधिष्ठिर मीना एवं सहायक लोको पायलट मिथिलेश कुमार दास कोे चौकाघाट-घाघराघाट खण्ड में जर्क मिला, जिसकी सूचना उन्होंने स्टेशन मास्टर घाघरा घाट को दी। रेलवे प्रशासन ने तुरंत चौकाघाट-घाघराघाट खंड पर ट्रेनों की अधिकतम 50 किमी गति पर नियंत्रित कर दिया।

    लोको पायलटों की सूझबूझ व सतर्कता से संभावित
    दुर्घटना को बचाया जा सका। वाराणसी मंडल के छपरा स्टेशन पर वरिष्ठ तकनीशियन संतोष कुमार राम ने 15 नवम्बर को ड्यूटी के दौरान वाशिंग पिट पर रेक के अनुरक्षण के दौरान एक कोच का सीबीसी ड्राफ्ट गियर का इंड कैप मिसिंग तथा स्पिण्डल खुला हुआ देखा, जो संरक्षा के दृष्टि से सही नही था। इसकी सूचना उन्होंने पर्यवेक्षक को दी।

    सतर्कता से कोच को रेक से डिटैच कर सिक लाईन में मरम्मत के लिए भेजा गया। सतर्कता से एक संभावित दुर्घटना को बचाया जा सका। इज्जतनगर मंडल के बरेली सिटी स्टेशन पर लोको पायलट रवि रंजन राजर्षि ने 30 नवम्बर को 15076 नंबर की एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करते समय होम सिग्नल पास होने के बाद देखा कि गेट का बूम खुला हुआ है।

    क्रासिंग पर स्लाडिंग बूम व चेन भी नहीं लगा हुआ है। चालक ने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक कर वॉकी टॉकी से ट्रेन मैनेजर तथा खटीमा स्टेशन मास्टर को बताया। लोको पायलट की सजगता से संभावित दुर्घटना को रोका जा सका।