    गोरखपुर में दर्दनाक हादसा: टैंकर की चपेट में आकर छात्रा की मौत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    गोरखपुर के सिकरीगंज में एक दुखद घटना में स्कूल जा रही 16 वर्षीय छात्रा चांदनी यादव की पानी के टैंकर से कुचलकर मौत हो गई। इस घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की जिसके बाद हल्का बल प्रयोग करना पड़ा।

    घटना के बाद मौके पर जुटी भीड़।

     जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सिकरीगंज के कुईं बाजार में बुधवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। बरला गांव निवासी दुर्विजय यादव की 16 वर्षीय पुत्री चांदनी यादव की स्कूल जाते समय पानी के टैंकर की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने स्वजन के साथ हंगामा करते हुए सड़क जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कोशिश की। लेकिन भीड़ द्वारा रोके जाने पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दो घंटे 10 मिनट के प्रयास बाद ग्रामीण शांत हुए।

    यह घटना सुबह करीब नौ बजे की है। चांदनी कुईं बाजार स्थित राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 की छात्रा थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांदनी स्कूल जा रही थी, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे टैंकर ने उसे टक्कर मार दिया, नीचे गिरने के बाद टैंकर का पहिया उसके ऊपर चढ़ गया और चांदनी की मौके पर ही मौत हो गई।

    स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना पुलिस और स्वजन को दी गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चालक टैंकर छोड़कर मौके से भाग निकला। इससे नाराज स्वजन और ग्रामीण सड़क जाम करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस उन्हें समझाते हुए शव को एंबुलेंस में रखवा दिया और टैंकर को कब्जे में ले लिया। लेकिन, भीड़ ने एंबुलेंस को घेर लिया और उसे आगे बढ़ने नहीं दिया।

    ग्रामीणों और परिजनों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। करीब दो घंटे 10 मिनट तक हंगामे के कारण खजनी-सिकरीगंज मार्ग पूरी तरह जाम रहा। बाद में पहुंचे एसडीएम खजनी और सीओ ने लोगों को समझाने और कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

    इसके बाद जाम को हटाया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि टैंकर चालक की तलाश जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।