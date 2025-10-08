गोरखपुर ऑनर किलिंग: 'पछतावा नहीं, शर्म थी...' बहन की हत्या के बाद थाने में बोला आदित्य

गोरखपुर के कैंपियरगंज में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आदित्य यादव नामक युवक ने अपनी बहन को नाले में डुबोकर मार डाला क्योंकि उसे उसके प्रेम संबंध पर आपत्ति थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने कहा कि उसे अपनी बहन के कारण शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बहन को नाला में डूबोकर मारने वाले आदित्य यादव को कैंपियरगंज पुलिस ने मंगलवार की दोपहर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आदित्य ने पुलिस अधिकारियों से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस शर्म थी कि मेरी बहन घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी।

हत्या के बाद उसने बुआ उसके बाद अपने परिचित अधिवक्ता को फोन किया था। उसने उन्हें पूरी घटना बताई और सलाह मांगी। अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसके बाद थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को घटना के बारे में बताया।

थानाध्यक्ष कैंपियरगंज राकेश कुमार रोशन ने बताया कि नित्या के मोबाइल फोन काल डिटेल की छानबीन चल रही है।यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसके संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक, नित्या की दोस्ती महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र के एक युवक से थी, जो आदित्य का दोस्त भी था।यही संबंध परिवार में विवाद की जड़ बना।

आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने कई बार बहन को समझाया, मोबाइल तोड़ा, यहां तक कि उससे कसम भी खिलवाई, लेकिन वह युवक से मिलना नहीं छोड़ी। घटना के दिन भी दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है इसके अलावा उसके शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं और आदित्य के हाथ व चेहरे पर खरोंच है।