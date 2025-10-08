गोरखपुर ऑनर किलिंग: 'पछतावा नहीं, शर्म थी...' बहन की हत्या के बाद थाने में बोला आदित्य
गोरखपुर के कैंपियरगंज में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है। आदित्य यादव नामक युवक ने अपनी बहन को नाले में डुबोकर मार डाला क्योंकि उसे उसके प्रेम संबंध पर आपत्ति थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने कहा कि उसे अपनी बहन के कारण शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बहन को नाला में डूबोकर मारने वाले आदित्य यादव को कैंपियरगंज पुलिस ने मंगलवार की दोपहर अदालत में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आदित्य ने पुलिस अधिकारियों से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, बस शर्म थी कि मेरी बहन घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी।
हत्या के बाद उसने बुआ उसके बाद अपने परिचित अधिवक्ता को फोन किया था। उसने उन्हें पूरी घटना बताई और सलाह मांगी। अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी, जिसके बाद थाने पहुंचा और पुलिसकर्मियों को घटना के बारे में बताया।
थानाध्यक्ष कैंपियरगंज राकेश कुमार रोशन ने बताया कि नित्या के मोबाइल फोन काल डिटेल की छानबीन चल रही है।यह पता लगाया जा रहा है कि वह किसके संपर्क में थी। पुलिस के मुताबिक, नित्या की दोस्ती महराजगंज जिले के पनियरा क्षेत्र के एक युवक से थी, जो आदित्य का दोस्त भी था।यही संबंध परिवार में विवाद की जड़ बना।
आदित्य ने स्वीकार किया कि उसने कई बार बहन को समझाया, मोबाइल तोड़ा, यहां तक कि उससे कसम भी खिलवाई, लेकिन वह युवक से मिलना नहीं छोड़ी। घटना के दिन भी दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है इसके अलावा उसके शरीर पर संघर्ष के निशान मिले हैं और आदित्य के हाथ व चेहरे पर खरोंच है।
एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपित के बयान और साक्ष्यों से मामला पूरी तरह आनर किलिंग का है। पूछताछ में आदित्य ने बताया कि सोमवार की सुबह बहन को बाइक से ननिहाल ले जा रहा था। धमीना नाले की पुलिया पर बहन ने विवाद कर लिया।
हाथापाई होने पर धक्का देकर नाला में गिराने के बाद नित्या का सिर पकड़कर डूबो दिया जिससे उसकी मौत हो गई। मंगलवार को दोपहर बाद आरोपित को न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
घर में पसरा सन्नाटा, गांव में फुसफुसाहट
घटना के बाद भौराबारी गांव में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीणों का कहना है कि नित्या के प्रेम संबंध को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होता था। मां शीला देवी और छोटे बेटे ने भी पुलिस को यही बताया कि नित्या का बर्ताव परिवार के लिए चिंता का विषय बना हुआ था।मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत एकत्र किए।
