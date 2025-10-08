Language
    अब गोरखपुर से नए साल में मार्च बाद ही चल पाएंगी नई रेल गाड़ियां, 2026 तक ले लिया है Mega Block

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 09:59 AM (IST)

    गोरखपुर जंक्शन के ओल्ड वाशिंग पिट के नवनिर्माण के कारण ट्रेनों का संचालन प्रभावित है। रेलवे गतिशक्ति ने निर्माण कार्य के लिए 30 मार्च 2026 तक मेगा ब्लॉक लिया है जिससे ट्रेनों की सफाई और अनुरक्षण कार्य बाधित रहेगा। निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण वंदे भारत समेत नई ट्रेनों के संचालन में देरी हो रही है जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    30 मार्च तक प्रभावित रहेगा ट्रेनों का संचालन, दूसरे स्टेशनों पर होता रहेगा अनुरक्षण।-जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर से अभी नई ट्रेनों व दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही ट्रेनों का संचालन दूर की कौड़ी है। गोरखपुर जंक्शन स्थित ओल्ड वाशिंग पिट के नवनिर्माण कार्य को देखकर तो यही लग रहा है कि अब नए साल में मार्च बाद ही गोरखपुर से वंदे भारत समेत नई रेल गाड़ियां चल पाएंगी।

    पांच माह में अभी तक सिर्फ 30 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूरा हो पाया है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए रेलवे गतिशक्ति ने ओल्ड वाशिंग पिट पर 30 मार्च 2026 तक ट्रेनों का मेगा ब्लाक ले लिया है। यानी, मेगा ब्लाक के दौरान न पिट खुलेगा और न ही ट्रेनों की सफाई-धुलाई और अनुरक्षण कार्य हो पाएगा।

    गतिशक्ति के मुख्य परियोजना प्रबंधक ने स्वीकार किया है कि ओल्ड वाशिंग पिट नंबर एक के नवनिर्माण के लिए 19 मई से चार दिसंबर 2025 तक ट्रेनों का ब्लाक लिया गया है। लेकिन तकनीकी कारणों के चलते अभी तक 30 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया है।

    मुख्य परियोजना प्रबंधक ने कार्य पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन से 30 मार्च 2026 तक ब्लाक बढ़ाने का अनुरोध किया है। यानी, 31 मार्च से नवनिर्मित वाशिंग पिट को खोला जा सकेगा।

    ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अब ओल्ड वाशिंग पिट पर अप्रैल से ही ट्रेनों की सफाई-धुलाई व अनुरक्षण कार्य संभव है। फिलहाल, ओल्ड वाशिंग पिट के नवनिर्माण और मेगा ब्लाक के चलते 19 मई से ही गोरखपुर से बनकर चलने वाली दर्जनों ट्रेनों का संचालन प्रभावित है।

    गोरखपुर-आनंदविहार साप्ताहिक एक्सप्रेस आदि ट्रेनों का अनुरक्षण दूसरे स्टेशनों के वाशिंग पिट पर हो रहा है। गोरखपुर-एलटीटी, गोदान, गोरखपुर-पुणे और साबरमती आदि एक्सप्रेस ट्रेनों का गोरखपुर से मार्ग विस्तार कर दिया गया है।

    अब यह ट्रेनें दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही हैं। अब इन ट्रेनों का मार्ग विस्तार और बढ़ जाएगा। ट्रेनों के दूसरे स्टेशनों के पिट से अनुरक्षण कार्य होने तथा मार्ग विस्तार से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई हैं।

    रेल गाड़ियां समय से गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म पर नहीं लग पा रहीं। ट्रेनें विलंबित हो रही हैं। यही नहीं गोरखपुर से नई ट्रेनों का संचालन भी नहीं हो पा रहा। रेलवे प्रशासन किसी तरह पूजा स्पेशल ट्रेनें संचालित कर पा रहा है।

    गोरखपुर से प्रस्तावित सेमी हाईस्पीड गोरखपुर-आगरा वंदे भारत ट्रेन को भी चलाने की अनुमति नहीं मिल पाई है। यांत्रिक विभाग ने गोरखपुर-आगरा वंदे भारत समेत गोरखपुर से प्रस्तावित नई ट्रेनों के संचालन को लेकर पहले ही हाथ खड़ा कर चुका है।

    यांत्रिक विभाग का कहना है कि न्यू वाशिंग पिट पर पहले से ही क्षमता से अधिक ट्रेनों की सफाई-धुलाई व अनुरक्षण कार्य हो रहा है। यद्यपि, एक दिन पूर्व पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर ने ओल्डवाशिंग पिट का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ समय से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया है।